Continúan las lesiones en Millonarios: nuevas bajas sensibles en el 'embajador'

La situación de Millonarios se complica en la Liga BetPlay 2025-II, ya que el equipo dirigido por David González sigue sumando bajas por lesión.

A la reciente lesión de Andrés Llinás y el golpe de Guillermo De Amores, se suma la incertidumbre sobre el estado de Helibelton Palacios y la baja confirmada de Lesly Olivares en el equipo femenino.

Este panorama de lesiones para Millonarios pone en aprietos al cuerpo técnico, que ahora deberá replantear sus estrategias y buscar alternativas para afrontar los próximos compromisos.

Las lesiones en Millonarios no paran

La noche del empate 3-3 ante el Deportivo Cali en El Campín fue especialmente amarga para el equipo.

Andrés Llinás sufrió una grave lesión, mientras que Guillermo De Amores tuvo que ser sustituido por un duro golpe en el rostro. Aunque el club no ha confirmado el estado de Helibelton Palacios, las imágenes del jugador cojeando al final del partido y en la zona mixta han encendido las alarmas. La preocupación por las lesiones para Millonarios no se limita al equipo masculino.

Las lesiones también afectan al equipo femenino de Millonarios

El cuerpo médico de Millonarios FC también confirmó una baja en el equipo femenino.

Lesly Olivares, mediocampista ofensiva chilena, sufrió un esguince del ligamento colateral cubital asociado a una fractura de radio en su brazo derecho, por lo que no podrá estar en los próximos juegos de los cuadrangulares.

Esta lesión se suma a la ya complicada situación del equipo femenino, que deberá enfrentar el clásico contra Atlético Nacional sin una de sus piezas clave.

El equipo se enfrentará a Atlético Nacional el próximo 14 de agosto a las 3:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo, en un partido crucial para sus aspiraciones en la Liga Femenina BetPlay 2025.

El club ha informado que la jugadora ya está en proceso de recuperación, pero su ausencia será sensible en un encuentro de alta exigencia.

La temporada, tanto para el equipo masculino como el femenino, se ha visto marcada por las constantes lesiones para Millonarios, un factor que podría determinar su futuro en los torneos que disputa.