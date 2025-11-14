CANAL RCN
Deportes

Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II

La Dimayor confirmó las fechas y horarios oficiales de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

américa de cali vs atletico nacional
Foto: América de Cali

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
02:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras una emocionante fecha 20 y el sorteo que definió la conformación de los cuadrangulares semifinales, la Dimayor publicó oficialmente la programación de las dos primeras jornadas de esta fase decisiva de la Liga BetPlay 2025-II.

Así quedaron definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II
RELACIONADO

Así quedaron definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II

Con los ocho clasificados ya listos, el país se prepara para vivir semanas intensas de fútbol, clásicos y duelos directos que empezarán a perfilar a los finalistas del semestre.

Los cabezas de grupo serán Independiente Medellín y Deportes Tolima, líderes del todos contra todos con grandes campañas.

En el Grupo A quedaron sembrados Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali; mientras que el Grupo B lo conforman Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.

Fecha 1 de los cuadrangulares: así se disputará la primera jornada

La primera fecha comenzará el martes 18 de noviembre, con el duelo inaugural del Grupo B:

Liga BetPlay II-2025: el sorpresivo ranking de equipos con más abonos vendidos
RELACIONADO

Liga BetPlay II-2025: el sorpresivo ranking de equipos con más abonos vendidos

  • Fortaleza vs. Deportes Tolima
    Estadio Metropolitano de Techo
    6:30 p.m.

El día siguiente continuará la acción en la misma zona:

Miércoles 19 de noviembre

  • Bucaramanga vs. Santa Fe
    Estadio Américo Montanini
    6:30 p.m.

Ese mismo miércoles rodará el balón en el Grupo A

  • Junior vs. Medellín
    Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
    8:30 p.m.

Jueves 20 de noviembre

  • Atlético Nacional vs. América de Cali
    Estadio Atanasio Girardot
    7:30 p.m.

Un arranque vibrante para los cuadrangulares

La programación confirma que la Liga BetPlay inicia esta fase con partidos atractivos y determinantes.

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor
RELACIONADO

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor

Equipos como Santa Fe, Nacional, Junior y América llegan con la ilusión renovada, mientras que Medellín y Tolima comienzan su camino como líderes y favoritos de cada grupo por lo hecho en el todos contra todos.

Con horarios ya definidos y estadios listos para recibir a las hinchadas, el FPC se alista para vivir un cierre de año cargado de emociones, a la espera de cuál equipo ganará la estrella de navidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios anunció oficialmente su primer refuerzo: llega el 'Científico del Gol'

Selección Colombia

Este sería el once titular de Colombia frente a Nueva Zelanda este sábado

Fútbol Profesional Colombiano

¡OFICIAL! Otro tradicional equipo del FPC dice adiós

Otras Noticias

Shakira

Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2

Shakira volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante el estreno mundial de Zootopia 2 en Los Ángeles, donde sorprendió al llegar acompañada por sus hijos Milan y Sasha.

Ministerio de Minas y Energía

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

La advertencia de riesgo de desabastecimiento sería a corto plazo. Se estima que entre 1 y 3 años el país llegue a este punto.

Donald Trump

Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton

Cauca

“No tengo información de amenazas en mi contra”: Temístocles Ortega tras ataque en Cauca

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?