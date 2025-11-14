Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II

Tras una emocionante fecha 20 y el sorteo que definió la conformación de los cuadrangulares semifinales, la Dimayor publicó oficialmente la programación de las dos primeras jornadas de esta fase decisiva de la Liga BetPlay 2025-II.

Con los ocho clasificados ya listos, el país se prepara para vivir semanas intensas de fútbol, clásicos y duelos directos que empezarán a perfilar a los finalistas del semestre.

Los cabezas de grupo serán Independiente Medellín y Deportes Tolima, líderes del todos contra todos con grandes campañas.

En el Grupo A quedaron sembrados Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali; mientras que el Grupo B lo conforman Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.

Fecha 1 de los cuadrangulares: así se disputará la primera jornada

La primera fecha comenzará el martes 18 de noviembre, con el duelo inaugural del Grupo B:

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Estadio Metropolitano de Techo

6:30 p.m.

El día siguiente continuará la acción en la misma zona:

Miércoles 19 de noviembre

Bucaramanga vs. Santa Fe

Estadio Américo Montanini

6:30 p.m.

Ese mismo miércoles rodará el balón en el Grupo A

Junior vs. Medellín

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

8:30 p.m.

Jueves 20 de noviembre

Atlético Nacional vs. América de Cali

Estadio Atanasio Girardot

7:30 p.m.

Un arranque vibrante para los cuadrangulares

La programación confirma que la Liga BetPlay inicia esta fase con partidos atractivos y determinantes.

Equipos como Santa Fe, Nacional, Junior y América llegan con la ilusión renovada, mientras que Medellín y Tolima comienzan su camino como líderes y favoritos de cada grupo por lo hecho en el todos contra todos.

Con horarios ya definidos y estadios listos para recibir a las hinchadas, el FPC se alista para vivir un cierre de año cargado de emociones, a la espera de cuál equipo ganará la estrella de navidad.