Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II
La Dimayor confirmó las fechas y horarios oficiales de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.
Noticias RCN
02:38 p. m.
Tras una emocionante fecha 20 y el sorteo que definió la conformación de los cuadrangulares semifinales, la Dimayor publicó oficialmente la programación de las dos primeras jornadas de esta fase decisiva de la Liga BetPlay 2025-II.
Con los ocho clasificados ya listos, el país se prepara para vivir semanas intensas de fútbol, clásicos y duelos directos que empezarán a perfilar a los finalistas del semestre.
Los cabezas de grupo serán Independiente Medellín y Deportes Tolima, líderes del todos contra todos con grandes campañas.
En el Grupo A quedaron sembrados Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali; mientras que el Grupo B lo conforman Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.
Fecha 1 de los cuadrangulares: así se disputará la primera jornada
La primera fecha comenzará el martes 18 de noviembre, con el duelo inaugural del Grupo B:
- Fortaleza vs. Deportes Tolima
Estadio Metropolitano de Techo
6:30 p.m.
El día siguiente continuará la acción en la misma zona:
Miércoles 19 de noviembre
- Bucaramanga vs. Santa Fe
Estadio Américo Montanini
6:30 p.m.
Ese mismo miércoles rodará el balón en el Grupo A
- Junior vs. Medellín
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
8:30 p.m.
Jueves 20 de noviembre
- Atlético Nacional vs. América de Cali
Estadio Atanasio Girardot
7:30 p.m.
Un arranque vibrante para los cuadrangulares
La programación confirma que la Liga BetPlay inicia esta fase con partidos atractivos y determinantes.
Equipos como Santa Fe, Nacional, Junior y América llegan con la ilusión renovada, mientras que Medellín y Tolima comienzan su camino como líderes y favoritos de cada grupo por lo hecho en el todos contra todos.
Con horarios ya definidos y estadios listos para recibir a las hinchadas, el FPC se alista para vivir un cierre de año cargado de emociones, a la espera de cuál equipo ganará la estrella de navidad.