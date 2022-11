Se aclaró el futuro de Linda Caicedo: Carlos Paniagua confirmó interés de un club y una liga

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, subcampeona del Mundial Sub-17, sigue enamorado al mundo del fútbol con sus actuaciones y por esa razón, su futuro deportivo es de interés nacional e internacional.

Nominada a mejor jugadora del planeta en los Globe Soccer Awards y donde ocupará la segunda votación, al quedar solo por detrás de la española Alexia Putellas, cuenta con un futuro prometedor y está en el radar de varios equipos y ligas internacionales.

Carlos Paniagua, seleccionador Sub-17 y Sub-20 de Colombia femenino, en entrevista con Win Sports, habló sobre el futuro de la crack colombiana.

El entrenador confirmó el interés de un club en especial y una liga que la quiere también.

La llamaron de Estados Unidos por la MLS, del Barcelona de España y ahora le van a llover más ofertas por las nominaciones a mejor jugadora

Carlos Paniagua elogió a Linda Caicedo

Además, en otras declaraciones, el seleccionador nacional se rindió ante su futbolista.

"Linda es muy aplomada, por eso también le dije que descansara, que se fuera a pasear con su familia porque viene cargada de muchas cosas con todas las categorías de la selección. Ojalá el representante la asesore bien porque es la jugadora más importante que tenemos ahora"

☀☕"Linda es una jugadora muy inteligente, con los pies en la tierra y humilde. Solo le dije que pensara bien su futuro porque ahora la llaman de todo lado" Carlos Paniagua, DT Sel. Colombia Femenina Sub-17.#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/uRGOIrzMrc — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 11, 2022

Linda Caicedo y su sueño de jugar en el exterior

En su llegada tras el Mundial Sub-17, en atención a la prensa, Linda Caicedo expresó su deseo de jugar en el fútbol del exterior.

El sueño mío es poder ir al exterior, espero el otro año se me dé

“Ahora en lo personal, espero tener unos días en casa, recuperarme y disfrutar de mi familia. El sueño mío es poder ir al exterior, espero el otro año se me dé. Aun no tengo un equipo claro, la idea es seguir creciendo como futbolista y como persona, en el club que se me de disfrutar y se feliz”