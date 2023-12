¡Un distinto! ​​​​​​​Luis Díaz, dentro de los 100 mejores jugadores del mundo en 2023

Después de superar una complicada lesión, con el tiempo, Luis Díaz ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo. En Liverpool se ha convertido imprescindible y cada vez es más titular.

En cada partido, Jürgen Klopp demuestra la importancia que para él tiene el talento del colombiano, un diferente que puede cambiar el ritmo de un partido en una sola jugada, como lo ha hecho, por ejemplo, en el histórico triunfo de la Selección Colombia contra Brasil hace un mes.

En un momento en el que la 'tricolor' perdía 0-1 de local y en el que no encontraba su mejor juego, Díaz apareció en una ráfaga de inspiración pura en cinco minutos para darle vuelta al marcador y entregarle a Colombia su primera victoria contra Brasil en una eliminatoria mundialista.

Ese, y muchos partidos más, han vuelto a poner a Luis Díaz dentro de los mejores del mundo después de un difícil 2023 en el que tuvo que sortear con una larga lesión que lo alejó por varios meses de las canchas, y luego con el drama familiar por el secuestro de su padre hace un par de meses. Con todo y eso, sobre el terreno de juego, el colombiano puso a prueba todo su enorme talento.

Luis Díaz, dentro de los 100 mejores jugadores del mundo en 2023

A pesar de todos esos inconvenientes, Luis Díaz finalizará el año dentro de los 100 mejores futbolistas del mundo. Así lo registró la prestigiosa revista británica Four Four Two, que anualmente publica ese mismo ranking, y en este, puso al delantero guajiro en el puesto 53 tras un exhaustivo análisis del las mejores ligas en todo el 2023.

El listado lo encabeza Erling Haaland, seguido por la sensación madridista Jude Bellingham y Harry Kane. Otras figuras como Kylian Mbappé y Lionel Messi integran el top-10, así como Mohamed Salah, compañero de Luis Díaz en Liverpool

Erling Haaland Jude Bellingham Harry Kane Kylian Mbappé Rodri Lionel Messi Bernardo Silva Mohamed Salah Antoine Griezmann Vinícius Júnior

.53. Luis Díaz

Luis Díaz ha tenido un 2023 de altos y bajos. En octubre del año pasado sufrió una lesión de rodilla de la que recayó en diciembre y no fue sino hasta abril pasado que regresó a las canchas justo para afrontar el tramo final de la temporada anterior con Liverpool, alcanzo a jugar nueve partidos y a anotar un gol en esas semanas.

En la actual campaña, 'Lucho' registra cinco anotaciones y una asistencia en 21 partidos disputados. Y a eso hay que sumarle su desempeño con la Selección Colombia, con la que ha jugado seis compromisos, todos por eliminatorias sudamericanas, reportándose con dos goles.