Falcao envió mensaje a Millonarios y le puso picante al superclásico contra Nacional

Falcao García le envió suerte a Millonarios para el superclásico de esta noche frente a Nacional.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
06:11 p. m.
Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano, volvió a mostrar su amor por los colores de Millonarios. Este sábado, horas antes de que el equipo embajador dispute el esperado superclásico frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el ‘Tigre’ compartió un mensaje en sus redes sociales enviando aliento y motivación a los jugadores.

Actualmente sin club, Falcao aprovechó su visita al estadio Metropolitano para presenciar el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Su presencia en el escenario no pasó desapercibida, pues es recordado como uno de los grandes ídolos del conjunto colchonero, equipo en el que vivió una de las etapas más gloriosas de su carrera.

En medio de la alegría por la victoria de los dirigidos por Diego Simeone, el delantero se tomó un momento para pensar en Millonarios y publicó un mensaje que rápidamente se viralizó. “Vamos equipo”, escribió en sus historias, acompañando el texto con una fotografía suya en el Atanasio Girardot, tomada en uno de los últimos partidos que disputó con la camiseta azul, donde anotó el gol de la victoria.

Falcao

Un impulso anímico para Millonarios

El gesto de Falcao fue recibido con entusiasmo por la hinchada embajadora y seguramente también por los jugadores. Para el equipo de Hernán Torres, que visita uno de los estadios más difíciles del país, este tipo de muestras de apoyo tienen un valor emocional que puede marcar la diferencia en la cancha. La referencia a su pasado ganador en Medellín es un recordatorio de que se puede hacer historia en territorio verdolaga.

Expectativa por el superclásico en el Atanasio

El compromiso está programado para las 8:30 p.m. y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada. Con el respaldo simbólico de un ídolo como Falcao, la ilusión de los hinchas albiazules está más viva que nunca.

