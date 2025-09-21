CANAL RCN
Deportes

Marino Hinestroza sigue ausente en Atlético Nacional: tampoco estará ante Unión Magdalena

Marino Hinestroza se perderá su cuarto partido con Atlético Nacional por lesión de tobillo. El extremo no estará ante Unión Magdalena en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025.

Marino Hinestroza
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
07:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional continúa afrontando semanas difíciles en la Liga BetPlay II-2025. El equipo verdolaga, que aún se encuentra en plena transición tras la salida del técnico Javier Gandolfi, tendrá una baja clave en su visita a Unión Magdalena este domingo 21 de septiembre por la fecha 12 del campeonato.

Javier Galdolfi rompió el silencio tras salir de Atlético Nacional: mensaje a jugadores y directivos
RELACIONADO

Javier Galdolfi rompió el silencio tras salir de Atlético Nacional: mensaje a jugadores y directivos

Se trata de Marino Hinestroza, extremo que nuevamente quedó descartado y se convierte en la ausencia más sensible del plantel.

El conjunto paisa, ahora bajo la dirección interina de Diego Arias, busca recuperar terreno en la tabla, pero lo hará sin uno de sus jugadores más desequilibrantes en ataque.

El diagnóstico médico de Hinestroza

El último partido de Hinestroza con Atlético Nacional fue el pasado 31 de agosto, en la victoria 1-0 frente a Envigado.

Después de esa actuación, el jugador se unió a la Selección Colombia para los compromisos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Sin embargo, en su regreso al club se confirmó que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas.

Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"
RELACIONADO

Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"

Desde entonces, el extremo se ha perdido cuatro partidos consecutivos. Según el parte médico entregado por el club, Hinestroza podrá reintegrarse a los entrenamientos el martes 23 de septiembre, siempre y cuando muestre una evolución favorable en la zona afectada.

Nacional sin margen de error en la Liga BetPlay

La ausencia de Hinestroza obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia para el duelo frente a Unión Magdalena.

Diego Arias deberá buscar variantes en el frente ofensivo, mientras la directiva acelera la búsqueda de un nuevo entrenador que le devuelva la estabilidad al equipo.

La afición verdolaga mantiene la esperanza de que, con el regreso del extremo en los próximos días, Atlético Nacional logre recuperar la chispa y la contundencia que tanto ha extrañado en este semestre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

El día que Cristiano Ronaldo votó por Falcao para el Balón de Oro

Liga BetPlay

Nuevo líder y colero: así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras partidos sábado

Independiente Santa Fe

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

Otras Noticias

Cauca

Encuentran sin vida a los siete mineros atrapados en Santander de Quilichao

Los mineros fueron hallados cerca de 30 metros de profundidad.

Alimentos

Frutas que no son seguras para la salud del cuerpo, según endocrinóloga

No todas las frutas son recomendadas para los pacientes que buscan evitar un amplio consumo de azúcar.

Estados Unidos

Donald Trump asistirá al homenaje del líder conservador Charlie Kirk

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia