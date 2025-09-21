Marino Hinestroza sigue ausente en Atlético Nacional: tampoco estará ante Unión Magdalena

Atlético Nacional continúa afrontando semanas difíciles en la Liga BetPlay II-2025. El equipo verdolaga, que aún se encuentra en plena transición tras la salida del técnico Javier Gandolfi, tendrá una baja clave en su visita a Unión Magdalena este domingo 21 de septiembre por la fecha 12 del campeonato.

Se trata de Marino Hinestroza, extremo que nuevamente quedó descartado y se convierte en la ausencia más sensible del plantel.

El conjunto paisa, ahora bajo la dirección interina de Diego Arias, busca recuperar terreno en la tabla, pero lo hará sin uno de sus jugadores más desequilibrantes en ataque.

El diagnóstico médico de Hinestroza

El último partido de Hinestroza con Atlético Nacional fue el pasado 31 de agosto, en la victoria 1-0 frente a Envigado.

Después de esa actuación, el jugador se unió a la Selección Colombia para los compromisos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Sin embargo, en su regreso al club se confirmó que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas.

Desde entonces, el extremo se ha perdido cuatro partidos consecutivos. Según el parte médico entregado por el club, Hinestroza podrá reintegrarse a los entrenamientos el martes 23 de septiembre, siempre y cuando muestre una evolución favorable en la zona afectada.

Nacional sin margen de error en la Liga BetPlay

La ausencia de Hinestroza obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia para el duelo frente a Unión Magdalena.

Diego Arias deberá buscar variantes en el frente ofensivo, mientras la directiva acelera la búsqueda de un nuevo entrenador que le devuelva la estabilidad al equipo.

La afición verdolaga mantiene la esperanza de que, con el regreso del extremo en los próximos días, Atlético Nacional logre recuperar la chispa y la contundencia que tanto ha extrañado en este semestre.