¿Se cae el fichaje? Revelaron razones por las que Marino Hinestroza no ha firmado con Boca

El mercado de fichajes en Sudamérica sigue dejando capítulos cargados de expectativa y tensión, y uno de los nombres que más atención ha despertado en los últimos días es el de Marino Hinestroza. El delantero colombiano, proveniente de Atlético Nacional, parecía tener todo listo para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, luego de despedirse del club antioqueño y manifestar su deseo de dar un salto importante en su carrera. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un anuncio oficial, la operación entró en una etapa de pausa que ha generado interrogantes entre los hinchas.

Desde Argentina y Colombia se comenzó a hablar de un freno inesperado en la negociación, no por falta de voluntad del futbolista, sino por diferencias surgidas en el tramo final del acuerdo. La situación, aunque no está rota, sí ha provocado que la firma del contrato se dilate más de lo previsto.

Cambios de última hora que frenaron la firma

Según se ha revelado en las últimas horas, el principal motivo del retraso estaría relacionado con modificaciones en las condiciones contractuales inicialmente acordadas. De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo, una vez el pase estaba cerrado y las bases del contrato se habían establecido de palabra, Boca Juniors introdujo cambios durante una reunión final realizada de manera virtual.

Estas nuevas condiciones no habrían sido las mismas que se habían conversado en un inicio, lo que llevó tanto al representante de Hinestroza como al propio jugador a tomarse un tiempo para analizar la situación con mayor detenimiento. Desde ese momento, hace ya varios días, las partes no han logrado llegar a un consenso definitivo, pese a que el acuerdo parecía encaminado.

El entorno del futbolista entiende que este tipo de ajustes suelen darse en negociaciones de alto nivel, pero también considera clave respetar lo previamente pactado, sobre todo cuando el jugador ya había avanzado en su salida del club de origen.

La postura de Hinestroza y el escenario que se abre

A pesar de este impasse, la intención de Marino Hinestroza de vestir la camiseta azul y amarilla se mantiene firme. El atacante ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en Boca Juniors, no solo por la historia y la exigencia deportiva del club, sino también por la exposición internacional que representa competir en el fútbol argentino.

No obstante, tanto el jugador como su agente analizan cuidadosamente los nuevos términos propuestos, conscientes de que se trata de una decisión clave para el futuro de su carrera. En este contexto, Boca también evalúa los próximos pasos, sabiendo que cualquier movimiento debe cerrar en condiciones claras para ambas partes.

Por ahora, la negociación sigue abierta y el optimismo no se ha disipado por completo. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para reencontrarse en los puntos acordados inicialmente y destrabar una transferencia que, hasta hace poco, parecía cuestión de horas. Mientras tanto, el nombre de Marino Hinestroza continúa siendo protagonista de uno de los capítulos más seguidos del mercado actual.