CANAL RCN
Deportes

Medellín y América igualaron en el Atanasio y los cuatro siguen vivos en el Grupo A

Independiente Medellín y América de Cali empataron 1-1 en el Atanasio Girardot y así quedó el Grupo A.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
10:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Medellín y América de Cali firmaron un empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot en el compromiso correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Fue un partido intenso, reñido y lleno de matices, que dejó a ambos equipos con vida matemática, aunque ahora sin margen de error para lo que resta del cuadrangular.

Baldomero Perlaza, con un potente remate dentro del área, adelantó al conjunto antioqueño en la primera mitad, haciendo vibrar a los hinchas del DIM que llegaron en buen número al escenario. Sin embargo, América reaccionó en la segunda parte y encontró el empate gracias a Papula, quien aprovechó un descuido defensivo para definir con categoría frente al arquero local.

Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC
RELACIONADO

Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC

El duelo, que tuvo emociones repartidas en cada etapa, terminó con una sensación particular: ambos equipos lucharon, golpearon en momentos claves y mostraron intención ofensiva, pero en los últimos minutos se percibió cautela total, conscientes de que una derrota los habría dejado prácticamente eliminados.

Un empate que obliga a la perfección en las últimas dos fechas

Con este resultado, tanto el DIM como América siguen con opciones matemáticas, pero el panorama para ambos es igual de exigente: deberán ganar los dos partidos que les restan si quieren llegar a la final del fútbol colombiano. Cualquier traspié los dejará fuera de la pelea, especialmente considerando que Junior y Atlético Nacional mantienen ventaja en la tabla.

La falta de contundencia en los momentos decisivos volvió a pasar factura. Medellín, que apenas suma dos unidades, necesita una remontada perfecta y esperar otros resultados. América, por su parte, llegó a cinco puntos, pero sabe que tampoco puede darse el lujo de perder ni empatar en lo que queda del calendario.

Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos
RELACIONADO

Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos

El panorama del Grupo A tras la cuarta fecha

Así quedó la tabla del Grupo A luego del empate en Medellín:

  • Junior: 8 puntos
  • América: 5 puntos
  • Atlético Nacional: 5 puntos
  • Independiente Medellín: 2 puntos

Las cuentas están claras: Medellín y América deberán salir con todo en las dos últimas jornadas. El margen de error desapareció y solo hay una fórmula posible para seguir con vida: ganar, ganar y volver a ganar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos

Mundial de fútbol

Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y cómo ver en Colombia

Wílmar Roldán

Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto

Otras Noticias

Netflix

Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

A pesar de las críticas que indican que podría generar un monopolio o limitar lo estrenos cinematográficos, el gigante del entretenimiento estaría buscando llegara a un acuerdo.

Asesinatos en Bogotá

Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra

Las sentencias son en contra de un coronel, dos suboficiales y un patrullero.

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud