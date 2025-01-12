Medellín y América igualaron en el Atanasio y los cuatro siguen vivos en el Grupo A

Independiente Medellín y América de Cali firmaron un empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot en el compromiso correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Fue un partido intenso, reñido y lleno de matices, que dejó a ambos equipos con vida matemática, aunque ahora sin margen de error para lo que resta del cuadrangular.

Baldomero Perlaza, con un potente remate dentro del área, adelantó al conjunto antioqueño en la primera mitad, haciendo vibrar a los hinchas del DIM que llegaron en buen número al escenario. Sin embargo, América reaccionó en la segunda parte y encontró el empate gracias a Papula, quien aprovechó un descuido defensivo para definir con categoría frente al arquero local.

El duelo, que tuvo emociones repartidas en cada etapa, terminó con una sensación particular: ambos equipos lucharon, golpearon en momentos claves y mostraron intención ofensiva, pero en los últimos minutos se percibió cautela total, conscientes de que una derrota los habría dejado prácticamente eliminados.

Un empate que obliga a la perfección en las últimas dos fechas

Con este resultado, tanto el DIM como América siguen con opciones matemáticas, pero el panorama para ambos es igual de exigente: deberán ganar los dos partidos que les restan si quieren llegar a la final del fútbol colombiano. Cualquier traspié los dejará fuera de la pelea, especialmente considerando que Junior y Atlético Nacional mantienen ventaja en la tabla.

La falta de contundencia en los momentos decisivos volvió a pasar factura. Medellín, que apenas suma dos unidades, necesita una remontada perfecta y esperar otros resultados. América, por su parte, llegó a cinco puntos, pero sabe que tampoco puede darse el lujo de perder ni empatar en lo que queda del calendario.

El panorama del Grupo A tras la cuarta fecha

Así quedó la tabla del Grupo A luego del empate en Medellín:

Junior: 8 puntos

América: 5 puntos

Atlético Nacional: 5 puntos

Independiente Medellín: 2 puntos

Las cuentas están claras: Medellín y América deberán salir con todo en las dos últimas jornadas. El margen de error desapareció y solo hay una fórmula posible para seguir con vida: ganar, ganar y volver a ganar.