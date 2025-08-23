Hernán Torres firmó con Millonarios, pero no se guardó nada y dejó un mensaje sin filtros: "no hago milagros"

Millonarios se encuentra viviendo una de las peores crisis deportivas del último tiempo. De seis partidos que ha jugado en la Liga BetPlay II 2025, solo ha podido sumar un punto y se encuentra último en la tabla de posiciones.

Esa realidad le costó la salida al director técnico David González, tras la derrota 1-2 vs. Unión Magdalena, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y las directivas se movieron rápido y el pasado 22 de agosto de 2025 cerraron la llegada de Hernán Torres.

El estratega ibaguereño, que tiene 64 años, ya fue campeón de Liga con Millonarios en el 2012 y espera que su segunda etapa con el club también sea exitosa.

Sin embargo, tras firmar y asumir el reto de tratar de cambiar el panorama actual del club 'albiazul', tuvo un diálogo con F90 de ESPN Colombia y le dejó un mensaje muy directo a la junta directiva, los jugadores y la hinchada.

"No hago milagros": Hernán Torres fue claro con todo Millonarios

En la entrevista con F90 de ESPN Colombia, los periodistas le preguntaron a Hernán Torres si le comunicó a los directivos que necesita un tiempo para que los resultados empiecen a llegar y él respondió sin rodeos.

"Estamos pasando por un momento difícil, pero yo solo no lo puedo conseguir, sino que esto tiene que ser un trabajo mancomunado para lograrlo. Yo decía algún día que no puedo hacer milagros porque el único que los hace es Jesucristo", inició declarando Hernán Torres.

"Lo que venimos es a trabajar, a tratar de que las cosas cambien futbolísticamente y no estoy diciendo que el técnico que estuvo no hizo las cosas bien, sino que son situaciones que se presentan en el fútbol y todos los estrategas las hemos vivido y eso nos ayuda a crecer más", complementó.

Hernán Torres reveló cómo acordó su llegada a Millonarios

En el mismo diálogo con F90, Hernán Torres reveló que en la noche del 21 de agosto se encontraba en su habitación y recibió una llamada, pero no la contestó por ser un número desconocido.

Unos segundos después, notó que le llegó un mensaje de Gustavo Serpa, el directivo de Millonarios, y estableció una conversación inmediata con él. Fue así como se enteró de que estaba abierta la posibilidad de su retorno al club 'embajador' y tras ocho minutos de conversación acordó cerrar el trato.

Hernán Torres estará este sábado en el estadio El Campín, en el partido vs. Junior, y desde el domingo asumirá su rol como nuevo director técnico de Millonarios.