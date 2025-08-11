Neyser Villarreal no deja de causar polémica: tras su ausencia en Millonarios, dedicó nuevo mensaje relacionado con América de Cali

Desde que se terminó el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, Neyser Villarreal, que anotó cinco goles en el certamen, no se ha reportado en Millonarios, club del que saldría libre a final de año.

El club 'albiazul', tras las constantes ausencias, informó que iniciaría un proceso administrativo contra el delantero y que ya le había notificado esa medida.

Sin embargo, a pesar de esa advertencia, Neyser Villarreal ha seguido sin presentarse en la sede de entrenamiento de Millonarios.

Incluso, César Torres, el director técnico de la Selección Colombia sub-20, le recomendó al atacante que se reportará ante el club con el que aún tiene contrato, pero en la institución 'embajadora' no han obtenido ninguna razón relacionada con Neyser Villarreal.

Y, en medio de esa coyuntura, tras el partido que América de Cali le ganó a Boyacá Chicó el pasado jueves 6 de noviembre de 2025, en Tunja, Neyser Villarreal apareció en las redes sociales con un mensaje que encendió una nueva polémica. ¿Cuál fue?

El nuevo mensaje que Neyser Villarreal, de Millonarios, dedicó en redes sociales y está relacionado con América de Cali

En el único partido que estaba pendiente de la fecha 18, América de Cali le ganó 2-0 a Boyacá Chicó, en condición de visitante, con goles de José Cavadía (5') y Dylan Borrero (90+2').

Por lo tanto, teniendo en cuenta que es su compañero en la Selección Colombia sub-20, Neyser Villarreal quiso felicitar a José Cavadía y se pronunció en su cuenta de Instagram.

"Hijo, felicitaciones, hermanito", fue lo que escribió el delantero de Millonarios junto a una foto de Cavadía celebrando el gol en el estadio La Independencia de Tunja.

Fue así como, debido a sus ausencias en el 'albiazul', algunos hinchas catalogaron esa publicación como una nueva provocación.

¿Qué pasaría con Neyser Villarreal tras su salida de Millonarios?

Hasta el momento, ha trascendido que Cruzeiro de Brasil tiene negociaciones muy avanzadas para que Neyser Villarreal sea uno de sus nuevos delanteros en el 2026.

No obstante, de acuerdo con el periodista César Augusto Londoño, el club brasileño está atento de lo que pueda pasar con el proceso administrativo que abrió Millonarios en las últimas semanas.