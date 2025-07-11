CANAL RCN
Deportes

Millonarios quedó completamente eliminado y los ocho están ardiendo: así quedó la tabla de la Liga BetPlay II 2025

Varios equipos siguen buscando los últimos dos cupos entre los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025. Este es el panorama.

Foto: @cdtolima, @millosfcoficial y @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
10:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 7 de noviembre, después de que América y Boyacá Chicó se pusieron al día en el calendario, comenzó a jugarse la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025.

El telón deportivo lo abrieron Envigado y Millonarios, en el estadio Polideportivo Sur, con un 1-1. Los 'naranjas' abrieron el marcador con gol de Luis Díaz (49') y los 'albiazules' empataron por intermedio de Juan Esteban Carvajal (77').

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan
RELACIONADO

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan

Posteriormente, Deportivo Pereira recibió al Independiente Medellín y cayó goleado 1-4. Los goles 'poderosos' fueron de Jhon Palacios (5'), Luis Sandoval (67'), Baldomero Perlaza (88') y Juan Arizala (90+4'), mientras que el descuento de los de la 'perla del Otún' fue de Jhon Montoya (57’).

Además, en el cierre de la jornada, Deportes Tolima jugó en el estadio Manuel Murillo Toro vs. Llaneros y se impuso 3-1 con goles de Junior Hernández (2'), Adrián Parra (33') y Jáder Quiñones (90').

Fue así como Millonarios se quedó sin ninguna posibilidad de clasificar y la pelea por los últimos cupos entre los ocho sigue compleja.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el inicio de la fecha 19

Luego de la victoria de América en Tunja, Llaneros tenía la obligación de obtener un buen resultado en Ibagué, pero no lo logró.

El panorama en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 se encuentra así:

  1. Independiente Medellín: 37 puntos (+15).
  2. Deportes Tolima: 35 puntos (+11).
  3. Atlético Nacional: 34 puntos (+14).
  4. Atlético Bucaramanga: 34 puntos (+13).
  5. Fortaleza: 34 puntos (+8).
  6. Junior: 31 puntos (+9).
  7. Águilas Doradas: 27 puntos (+4).
  8. América de Cali: 26 puntos (+4).
  9. Alianza: 26 puntos (+1).
  10. Independiente Santa Fe: 25 puntos (+2).
  11. Llaneros: 25 puntos (-5).
  12. Millonarios: 23 puntos (-4).
  13. Once Caldas: 23 puntos (-4).
  14. Deportivo Cali: 20 puntos (-5).
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-9).
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos (-13).
  17. Envigado: 17 puntos (-7).
  18. Pasto: 16 puntos (-4).
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos (-12).
  20. La Equidad: 11 puntos (-18).

Así se seguirá jugando la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025

En el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025, se jugarán tres partidos el sábado y cuatro el domingo.

Dolor profundo en Millonarios: anunciaron la muerte de histórico miembro
RELACIONADO

Dolor profundo en Millonarios: anunciaron la muerte de histórico miembro

La programación es la siguiente:

  • Fortaleza vs. Junior, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Bogotá, a las 4:10 de a tarde.
  • Atlético Nacional vs. Águilas Doradas, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Medellín, a la 6:20 de la tarde.
  • Atlético Bucaramanga vs. La Equidad, el sábado 8 de noviembre de 2025, en el Américo Montanini, a las 8:30 de la noche.
  • Once Caldas vs. Pasto, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Manizales, a las 2:00 de la tarde.
  • Alianza vs. Boyacá Chicó, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Valledupar, a las 4:10 de la tarde.
  • América vs. Unión Magdalena, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Cali, a las 6:20 de la tarde.
  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Bogotá, a las 8:30 de la noche.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega volvió a hablar de la posibilidad de jugar en América de Cali a sus 40 años

Fútbol Profesional Colombiano

Dolor profundo en Millonarios: anunciaron la muerte de histórico miembro

Deportivo Pereira

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan

Otras Noticias

Villavicencio

En medio del llanto, madre solicitó ayuda en redes para encontrar a su hijo perdido en sendero natural

Según dijo, el joven con diagnóstico de bipolaridad desapareció hace casi un mes.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 7 de noviembre de 2025

¡El Super Astro Luna entregó una gran cantidad de premios tras el sorteo de este 7 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Estados Unidos

Habla la familia de mujer dedicada a limpiar casas que recibió un disparo al equivocarse de dirección en los EE. UU.

Redes sociales

La emotiva reacción de Karina García cuando le mencionaron a Altafulla: ¡casi rompe en llanto!

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista