Millonarios quedó completamente eliminado y los ocho están ardiendo: así quedó la tabla de la Liga BetPlay II 2025

Este viernes 7 de noviembre, después de que América y Boyacá Chicó se pusieron al día en el calendario, comenzó a jugarse la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025.

El telón deportivo lo abrieron Envigado y Millonarios, en el estadio Polideportivo Sur, con un 1-1. Los 'naranjas' abrieron el marcador con gol de Luis Díaz (49') y los 'albiazules' empataron por intermedio de Juan Esteban Carvajal (77').

Posteriormente, Deportivo Pereira recibió al Independiente Medellín y cayó goleado 1-4. Los goles 'poderosos' fueron de Jhon Palacios (5'), Luis Sandoval (67'), Baldomero Perlaza (88') y Juan Arizala (90+4'), mientras que el descuento de los de la 'perla del Otún' fue de Jhon Montoya (57’).

Además, en el cierre de la jornada, Deportes Tolima jugó en el estadio Manuel Murillo Toro vs. Llaneros y se impuso 3-1 con goles de Junior Hernández (2'), Adrián Parra (33') y Jáder Quiñones (90').

Fue así como Millonarios se quedó sin ninguna posibilidad de clasificar y la pelea por los últimos cupos entre los ocho sigue compleja.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el inicio de la fecha 19

Luego de la victoria de América en Tunja, Llaneros tenía la obligación de obtener un buen resultado en Ibagué, pero no lo logró.

El panorama en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 se encuentra así:

Independiente Medellín: 37 puntos (+15). Deportes Tolima: 35 puntos (+11). Atlético Nacional: 34 puntos (+14). Atlético Bucaramanga: 34 puntos (+13). Fortaleza: 34 puntos (+8). Junior: 31 puntos (+9). Águilas Doradas: 27 puntos (+4). América de Cali: 26 puntos (+4). Alianza: 26 puntos (+1). Independiente Santa Fe: 25 puntos (+2). Llaneros: 25 puntos (-5). Millonarios: 23 puntos (-4). Once Caldas: 23 puntos (-4). Deportivo Cali: 20 puntos (-5). Unión Magdalena: 18 puntos (-9). Deportivo Pereira: 18 puntos (-13). Envigado: 17 puntos (-7). Pasto: 16 puntos (-4). Boyacá Chicó: 16 puntos (-12). La Equidad: 11 puntos (-18).

Así se seguirá jugando la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025

En el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025, se jugarán tres partidos el sábado y cuatro el domingo.

La programación es la siguiente: