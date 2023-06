¡Todo listo! Estas son las titulares de Nacional y Millonarios para la primera final

En instantes, Atlético Nacional y Millonarios disputarán los primeros 90 minutos de una final histórica. Quizás, la final más importante en todos los tiempos de la liga colombiana.

Las emociones están a flor de piel, ninguno de los dos equipos quiere perder la final que los catapultará en la gloria. Mucho se habló en la previa de cómo iban a formar en esta primera final en Medellín, y por fin se dio a conocer.

Ante las dos bajas por lado y lado por Selección Colombia, Paulo Autuori y Alberto Gamero supieron recomponer sus alineaciones en los últimos partidos y no presentarán cambios significativos para este encuentro.

Nacional no tendrá a Kevin Mier, pero en su lugar está Harlem Castillo, que busca ser de nuevo héroe en una final tras serlo hace seis meses con Deportivo Pereira. Danovis Banguero será otra vez el titular en el lateral izquierdo tras la ausencia de Andrés Salazar. Lo que sorprende en el 'verdolaga' es que no habrá un delantero centro definido, sino que jugará arriba con un tridente compuesto por Yerson Candelo, Jarlan Barrera y Dorlan Pabón.

En tanto, Millonarios también sorprendió con dos cambios notables. Larry Vásquez no será titular, pero el que sí es Stiven Vega. La duda más grande que tenía Gamero pasaba por el extremo izquierdo. Finalmente Beckham David Castro no entró en el once inicial y su lugar será ocupado por Jader Valencia.

Titulares completas de Nacional vs. Millonarios

#LosXIDelProfeAutuori para disputar el partido de ida de la final de Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I en el Atanasio Girardot 🏟️⚽️🟢⚪️#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/mBBn7fQ3P7 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 22, 2023