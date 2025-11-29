La nueva norma que lo cambiará todo: la FIFA probará regla novedosa en el fútbol

La FIFA sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio de una nueva norma que podría modificar de manera significativa la dinámica de los partidos. Se trata de una medida enfocada en reducir las pérdidas de tiempo generadas por atenciones médicas dentro del terreno de juego.

Según confirmó el organismo, todo jugador que requiera la intervención del cuerpo médico deberá abandonar la cancha durante dos minutos antes de reincorporarse, siempre y cuando no exista una excepción contemplada por el reglamento. La regla será evaluada inicialmente en la próxima edición de la Copa Árabe, que se disputará del 1 al 18 de diciembre en Catar.

La intención de la entidad rectora del balompié mundial es estudiar el impacto real de esta propuesta en un torneo oficial y obtener conclusiones sólidas antes de considerar su implementación definitiva. Roberto Grassi, responsable de los torneos júnior de la FIFA, explicó que esta fase experimental permitirá analizar el comportamiento de los equipos, el tiempo efectivo de juego y las reacciones que pueda generar la norma entre entrenadores, futbolistas y árbitros.

Una prueba clave en la Copa Árabe para evaluar su aplicación

La FIFA aseguró que no existe aún una postura final sobre la medida. Al concluir el torneo, los árbitros recopilarán observaciones, detalles técnicos y conclusiones para determinar si esta regla podría trascender hacia el fútbol internacional. La evaluación incluirá estudios sobre la fluidez del juego, la reducción del tiempo perdido y el impacto sobre las dinámicas tácticas de los equipos.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, sostuvo que el propósito central es hacer el fútbol más ágil, atractivo y competitivo. Según sus declaraciones, acelerar el ritmo de los encuentros es una prioridad, especialmente ante la preocupación creciente por los minutos que se consumen en interrupciones que no siempre son justificadas por lesiones reales.

Excepciones y objetivo principal de la medida

La norma contempla escenarios puntuales en los que no aplicará la salida obligatoria del jugador. Entre ellos, cuando el rival responsable de la acción reciba tarjeta amarilla o roja, o cuando se trate del arquero, considerando que ningún equipo puede afrontar un lapso de juego sin portero. Estas excepciones buscan mantener el equilibrio competitivo y evitar sancionar injustamente al equipo afectado.

Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros, afirmó que el objetivo es desincentivar la simulación y garantizar que las atenciones médicas se utilicen únicamente cuando realmente sean necesarias. Para ello, el árbitro deberá acercarse al futbolista lesionado y consultar si requiere asistencia o si puede continuar. Esta interacción busca agilizar la toma de decisiones y disminuir interrupciones prolongadas.

Con esta prueba, la FIFA abre la puerta a una posible modernización del reglamento, apuntando a un fútbol más dinámico y transparente. El desenlace de la evaluación en la Copa Árabe será clave para saber si esta inédita propuesta se convertirá en una regla definitiva en el futuro cercano.