¿Cuándo y contra quién jugará Once Caldas los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Once Caldas sigue siendo el orgullo del fútbol colombiano en el plano continental. El conjunto de Manizales logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Huracán en territorio argentino, consolidándose como el único representante nacional que continúa en competencia internacional este año.

Con un equipo sólido y liderado en cancha por la experiencia de Dayro Moreno, el ‘blanco blanco’ ilusiona a sus hinchas con una campaña que recuerda los grandes momentos de su historia.

RELACIONADO La fortuna que recibe Once Caldas por avanzar a cuartos de Copa Sudamericana

El triunfo frente al cuadro argentino no solo reafirmó el carácter competitivo de los dirigidos por Hernán Darío Herrera, sino que también demostró que Once Caldas es capaz de competir ante rivales de jerarquía. Ahora, el club ya centra toda su atención en los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente del Valle, uno de los equipos más regulares y peligrosos de Sudamérica en los últimos años.

Un reto de máxima exigencia en Ecuador

La serie comenzará el 17 de septiembre con el partido de ida en territorio ecuatoriano, mientras que la vuelta se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, donde se espera un lleno total para empujar al equipo hacia la semifinal. Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y protagonista constante en competencias de Conmebol, será un rival de alto nivel que exigirá la mejor versión del cuadro manizaleño.

Manizales sueña con una hazaña internacional

La clasificación a esta instancia ya significa un logro económico y deportivo importante, pero Once Caldas no quiere quedarse ahí. El equipo mantiene la ilusión intacta y busca seguir dejando en alto el nombre del fútbol colombiano en el continente. Con orden táctico, confianza en su plantel y el respaldo de una afición apasionada, el ‘blanco blanco’ se prepara para un desafío histórico ante un rival que promete una serie vibrante.