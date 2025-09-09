¡Palo! Se salva Colombia de un golazo de Venezuela de chilena: era el tanto de las eliminatorias

La última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial dejó momentos vibrantes y uno de ellos fue protagonizado por Josef Martínez. El delantero venezolano estuvo a punto de marcar el que habría sido uno de los mejores goles de la clasificatoria, en el duelo de este miércoles 9 de septiembre frente a la Selección Colombia.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 37 de la primera parte, Martínez sorprendió a todos con un recurso técnico de alta dificultad que levantó a los aficionados de sus asientos, aunque finalmente el balón no terminó dentro de la red.

La chilena que estremeció el horizontal

La jugada nació en un centro desde el costado derecho del ataque venezolano. El delantero, atento al movimiento de la defensa colombiana, se anticipó a su marca y, con gran coordinación, se elevó para ejecutar una chilena impecable con pierna derecha. El remate llevaba potencia y dirección, pero el travesaño defendido por Kevin Mier se interpuso en lo que habría sido un verdadero golazo.

De haberse concretado, esa acción hubiera significado el 3-1 parcial para la Vinotinto, un marcador que habría cambiado por completo el desarrollo del partido y fortalecido sus opciones de quedarse con el repechaje mundialista. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y el balón rebotó en el horizontal, silenciando por un momento a todo el estadio.

Un partido cargado de emociones

Más allá de la frustración de Josef Martínez, el encuentro se mantuvo con un alto nivel de intensidad. Al término del primer tiempo, el resultado era un 2-2 parcial que reflejaba el ida y vuelta de dos selecciones que dejaron todo en el campo. Para Venezuela, la búsqueda del repechaje sigue siendo la gran motivación, mientras que Colombia, ya clasificada, buscó cerrar su campaña con un resultado positivo.

El intento de Martínez quedará como una de las jugadas más espectaculares de la jornada y una muestra del talento del delantero, quien estuvo a centímetros de firmar el gol más espectacular de toda la eliminatoria.