"Mi hijo no es un delincuente": papá de Alejandro Montenegro, el agresor de Daniel Cataño

La controversia y opiniones divididas respecto a la agresión a Daniel Cataño el domingo pasado en Ibagué todavía no para. Aún no se deciden las sanciones que tendrán cada uno de los implicados e incluso los equipos, como Millonarios por su postura de retirarse del campo de juego y no disputar el partido contra Deportes Tolima acusando falta de garantías.

Pero la indignación mayor es con lo que pueda pasar con Alejandro Montenegro, el agresor de Cataño. Este martes se conoció que fue castigado con tres años sin ingresar a ningún escenario deportivo del país, además de recibir una multa económica. Por otra parte, el joven de 21 años quedó en libertad luego de estar detenido por la Policía de Ibagué desde el domingo.

En la familia del violento hincha ha crecido la preocupación por lo concerniente a su seguridad, pues según Dayro Montenegro, papá de Alejandro, han recibido numerosas amenazas y en consecuencia decidieron que el joven permaneciera en un lugar reservado mientras la situación se calmara.

“Por cuestión de seguridad no lo tenemos en el hogar, lo tenemos en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando", dijo en diálogo con Caracol Radio.

"De parte de la familia y de parte propia mía le pedimos mil disculpas a toda la afición del fútbol profesional colombiano, le pido disculpas a la hinchada de Millonarios, a la hinchada del Deportes Tolima, los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la Policía Nacional, que habían montado un operativo muy bueno, pero que por culpa de un error que cometió mi hijo, desafortunadamente se vio manchado", añadió.

Dayro Montenegro describió las cualidades de su hijo y lo que calificó como un joven emprendedor y trabajador que se dejó llevar por la calentura de una situación de un partido de fútbol, pero que de ninguna manera ha tenido conductas similares en anteriores ocasiones.

“Dayro Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene 21 años, tiene un hogar conformado con su esposa, estudiante de administración de empresas hace más o menos un año, se retiró porque es un comerciante también, él tiene un almacén de ropa, tiene una venta de cerámica de acuerdo al producto que nosotros manejamos, él es independiente totalmente, ponemos a disposición nuestras hojas de vida si en algún caso tenemos algún antecedente judicial, tanto él como mi persona. Hemos viajado por todo territorio nacional. Hemos estado en Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay acompañando al Deportes Tolima, y en ningún momento hemos tenido ningún altercado", apuntó.

Sobre lo que ha podido hablar con su hijo y los consejos que le ha dado, dijo que “él asume que se equivocó, como se equivocó Daniel (Cataño), son seres humanos y lo importante no es caer sino saberse levantar... no es es un delincuente, no es una persona de vicios, como todo ser humano se equivocó".

Al igual que las declaraciones de Alejandro Montenegro en el video publicado en redes sociales acerca de lo acontecido, Dayro Montenegro también argumentó que el accionar violento fue consecuencia de una "provocación" de Daniel Cataño con gestos a los hinchas del Tolima, luego de que estos lo insultaran y silbaran apenas entró a la cancha.

"No quiero entrar en defensa de un acto que es reprochable, no lo justifico, como padre me quedaría mal y como persona y como aficionado del fútbol e hincha del Deportes Tolima, pero yo creo que hay unos videos también donde hay una provocación, no está bien lo que se hizo, pero todo es concordante a la situación. Lo que queda en la mente del aficionado, del periodista y de la afición en sí obviamente es la agresión que tuvo Dayro Alejandro, hay un antecedente y yo creo que los videos lo muestran todo”.

Puede ver: Juan Fernando Caicedo respaldó a Daniel Cataño y mandó fuerte mensaje a la hinchada

“No justifico ni defiendo, al contrario reprocho lo que sucedió, como padre debo tener los pies en la tierra para tomar el correctivo correspondiente, él ya es mayor de edad, pero eso no implica que como padre no deba, no pueda y no tenga que tomar las determinaciones que deba con mi hijo", agregó.

Dayro Montenegro también reveló que para calmar todo este revuelo y seguir adelante, espera reunirse con Daniel Cataño para así aclarar lo sucedido y lograr una reconciliación que sea beneficiosa para todas las partes.

“Mi hijo en las disculpas no nombró a Daniel. Somos una familia muy católica, el rencor no puede existir. Cataño no tendría ningún inconveniente, que iba a hablar con las directivas, a ver si ellos daban el aval. Es entendible, me gustaría muchísimo, porque los problemas aunque son muy delicados tienen que parar ahí”,

Mire acá: Hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño quedó en libertad

El padre del agresor teme por la seguridad de su hijo y por eso le pidió al futbolista un pronunciamiento para poder apaciguar el ambiente hostil que hay hacia la familia. "Quisiera que Daniel Cataño se pronunciara sobre el tema porque es la única persona que ayuda para que esto no siga avanzando. De parte de nosotros no puedo decir que esto sea un capítulo cerrado, pero en cuestión de inconveniente que sucedió yo como papá y amigo de Alejando ya le pienso echar tierra, que las autoridades sigan el proceso que tengan que seguir, obviamente tenemos que tener mucho cuidado por la situación que se está viviendo”.

“Ya la sanción está, creo que fueron tres años, no tuve mucho la posibilidad de conocer el caso, eso es algo muy interno. La sanción económica también y la tiene que asumir él, como persona responsable la tiene que asumir él, lo apoyo hasta que sea necesario. Las consecuencias como tal mi hijo tiene que asumirlas”, finalizó sobre las consecuencias que deberá recibir Alejandro Montenegro.