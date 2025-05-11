Enorme polémica arbitral salvó el empate del Barcelona en Champions League

Castigado tres veces en contraataques, el FC Barcelona sufrió este miércoles para empatar 3-3 y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6'), que rápidamente fue contrarrestado por Ferran Torres (8'). Sin embargo, cuando parecía que el Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17').

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61'). La alegría duró poco: Forbs (63') volvió a adelantar al Brujas.

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquin Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77') al fondo de la red.

Polémica arbitral en Brujas

Cuando se jugaban 91 minutos, Wojciech Szczesny le regalaba un tanto insólito a Romeo Vermant, al intentar enganchar en su propia área chica y perderla de forma absurda.

Pero aquí aparece la polémica: el VAR llamó al árbitro Anthony Taylor para que revise la acción y determinó que Vermant supuestamente le cometió infracción al arquero polaco.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla (11º), con siete puntos, a cinco de los tres primeros: Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán.

Los riesgos de su línea defensiva tan adelantada castigaron a los culés, que mandaban en el juego, pero no encontraban la efectividad suficiente para materializar sus oportunidades.

El conjunto belga amenazó de manera constante la espalda de la zaga con su verticalidad y con sus rápidas transiciones, que penalizaron en varias ocasiones a los pupilos de Hansi Flick.

En un desajuste defensivo, el portugués Carlos Forbs inició un contraataque que finalizó Tresoldi, empujando el esférico a la portería.

El Barça reaccionó en la siguiente acción con el tanto de Ferran, que marcó a bocajarro tras un pase de Fermín López. Incluso, este último estrelló un balón al poste que habría puesto por delante a su equipo.

En ese momento, los azulgranas dominaron hasta que reaparecieron los fantasmas en Brujas. Forbs culminó un contragolpe. El luso se plantó ante Wojciech Szczesny, y superó con facilidad al arquero polaco.

Los catalanes siguieron acechando el área rival. El francés Jules Koundé (27) envió un balón al travesaño, mientras que Ferran (41) erró de manera clamorosa un mano a mano con el portero belga.

"Defendemos y atacamos todos"

Tras la reanudación, Yamal (52) disparó directamente al arquero del equipo belga cuando estaba completamente solo y Eric García (58) golpeó el larguero con un zapatazo.

Al final, en una jugada individual y tras una combinación con Fermín, Yamal logró introducir la pelota bajo los tres palos, pero el desánimo no tardó en hacerse presente de nuevo.

En el enésimo error de la zaga blaugrana, que seguía manteniendo la línea adelantada, Forbs batió a Szczesny en uno contra uno. El luso resolvió con una picada efectiva para mandar el balón al fondo de las mallas.

La suerte le apareció al cuadro barcelonista ya con el tiempo cumplido. Szczesny intentó regatear a Romeo Vermant, pero el guardameta cayó obstaculizado antes de que el jugador belga marcara a placer.

Avisado por el VAR, el colegiado cambió su decisión, pitó falta en ataque y anuló el tanto que habría dado la victoria al Brujas.