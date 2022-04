¿Pompilio se separa de Juan Carlos Osorio?: las declaraciones de Páez tras salida del América

Juan Carlos Osorio y Pompilio Páez terminaron su ciclo en el América de Cali, donde no se pudieron cumplir con los objetivos, pero el asistente técnico se despidió del equipo con una importante victoria contra Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2022-I.

Lea también: Pompilio Páez: "Si hubiese durado 5 más, de pronto lo perdemos y me tengo que ir a Pereira a pie"

Por esa razón, Pompilio Páez en declaraciones a El Alargue se refirió a su actuación como técnico del conjunto ‘Escarlata’ el pasado domingo.

"Tuve tres entrenamientos, el jueves se decidió que el profesor Osorio no continuaba, lo mismo que mi persona. El presidente me comentó la posibilidad que por la premura de tiempo me hiciera cargo del equipo, yo le digo que eso lo autorizaba el profe Osorio, él aceptó, dio el aval para que yo dirigiera ese partido"

Además, sobre lo que dejó su paso por el América de Cali, Pompilio Páez comentó lo siguiente:

"Tenemos sentido de pertenencia con los jugadores, se iba a disputar tres puntos muy importantes para lo que sigue, a partir de ahí me hice cargo del entrenamiento, el entrenamiento tuvo un choque emocional muy grande porque tuvo la despedida del profe Osorio", y agregó:

"Muchas enseñanzas, muchas reflexiones, fue traumático a través de que nosotros llegamos acá. En los proyectos deportivos se hablan muchas cosas, pero cumplirlas es muy complicado. Está bien que la gestión de nosotros no fue la adecuada, pero también tuvimos muchos problemas en cuanto a la conformación del plantel, en la venta de jugadores, el primer semestre la venta de (Duván) Vergara, la venta de Santiago Moreno, que nosotros queríamos contar con ellos".

Lea también: América derrotó a Millonarios en el primer partido tras la salida de Juan Carlos Osorio

Pompilio Páez sobre el choque entre directivos y cuerpo técnico

En otras declaraciones, el asistente técnico de Osorio se refirió a la tensa situación que se vivió por momentos con la dirigencia del club.

"Fue traumático este año, ellos como Comisión Deportiva quisieron traer los jugadores por un desacuerdo que hubo entre el dueño don Tulio y la parte deportiva y eso no funciona en un equipo, para que un equipo funcione tiene que la parte deportiva y la parte administrativa trabajar juntos, trabajar en armonía, porque al final eso le transmite uno a los jugadores tarde o temprano. Construir un equipo cuesta mucho y destruirlo es tan fácil como una cascara de huevo".

Pompilio Páez y una posible separación de Juan Carlos Osorio

Además, sobre el trabajo hecho por Osorio y él en el América, Páez afirmó que se debe ser autocrítico.

"Tenemos que revisar muchas cosas, reflexionar, ser autocríticos. Mi persona y el profesor Osorio vinimos con la ilusión de hacer muy buenas cosas, pero las cosas no funcionaron, el rendimiento en la parte deportiva, nosotros no estábamos acostumbrados a un rendimiento tan bajo. Ni el semestre anterior ni este pudimos contar con la plantilla completa de los jugadores", y dejó abierta la posibilidad de separarse de Juan Carlos Osorio.

"El 'profe' Osorio siempre me ha recomendado, me recomendó en su momento en Nacional ante de él irse a Sao Paulo, ya sea como técnico o como asistente técnico, él tiene un sentido de pertenencia donde está y dentro de los arreglos que él formuló para el América, él me recomendó con los directivos para que yo siguiera con el proyecto si el problema era él".

Con el deseo de ejercer la dirección técnica en primera persona, Páez dejó claro el pensamiento de Juan Carlos Osorio sobre esa idea.

"El profe me tiene una confianza muy grande y él quisiera que yo tomara un proyecto deportivo. Eso va a depender que yo tenga esa oportunidad o si le sale un proyecto y él quiere contar conmigo pues ya lo analizaremos"

Lea también: Tulio Gómez y la salida de Osorio del América: "No pensamos que con él nos fuera a ir tan mal"