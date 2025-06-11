CANAL RCN
El mensaje de Sebastián Villa a Miguel Russo tras consagrarse campeón con Independiente Rivadavia

Sebastián Villa campeón de la Copa Argentina recordó a Miguel Ángel Russo en su celebración con Independiente Rivadavia.

Sebastian Villa y Miguel Ángel Russo
Foto: captura pantalla Independiente Rivadavia y AFP

noviembre 06 de 2025
08:51 a. m.
El fútbol argentino vivió una noche cargada de emociones en la final de la Copa Argentina, donde Sebastián Villa salió campeón convirtiéndose en protagonista al guiar a Independiente Rivadavia hacia la gloria tras vencer a Argentinos Juniors.

El delantero colombiano fue determinante en la tanda de penales y, tras marcar el cobro decisivo, dedicó el título a la memoria del técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado 8 de octubre.

¿Por qué Sebastián Villa dedicó el título a Miguel Ángel Russo?

Al término del encuentro, Sebastián Villa no ocultó su emoción al recordar a quien fue su entrenador en Boca Juniors, equipo con el que compartió grandes momentos de su carrera.

Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio esos consejos de seguir adelante y de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida, expresó el atacante en diálogo con los medios.

Durante su etapa en Boca, Russo mostró plena confianza en el talento del colombiano y lo calificó como “una pieza clave” dentro de su esquema.

En 2020, el técnico destacó su conocimiento del futbolista cafetero, asegurando que “su explosividad y desequilibrio son virtudes que lo hacen diferente”. Esos recuerdos, según Villa, siguen siendo fuente de inspiración cada vez que pisa una cancha.

Sebastián Villa, figura y resiliente en la Copa Argentina

El atacante fue una de las figuras más destacadas del certamen y culminó su actuación con el título de MVP de la final, un reconocimiento a su desempeño y liderazgo en el campo.

Además, Sebastián Villa campeón de la Copa Argentina no solo celebró su octavo trofeo en territorio argentino, sino también una reivindicación personal después de momentos difíciles en su carrera.

"Todo el torneo demostramos mucha humildad, somos un equipo muy humilde, con mucha garra, mucho huevo y la verdad con una mentalidad enorme", concluyó Villa, sellando una consagración que quedará en la memoria de Independiente Rivadavia y en homenaje eterno a Miguel Ángel Russo.

