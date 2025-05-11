CANAL RCN
Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Así van los clubes en los que actúan jugadores colombianos en la presente Champions League.

Richard Ríos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:07 p. m.
La Champions League 2025/26 avanza a paso firme y ya dejó atrás su cuarta jornada, con varios equipos marcando diferencias importantes en la tabla de posiciones y algunos otros viendo cómo se complica su panorama de clasificación. El torneo de clubes más prestigioso del mundo sigue ofreciendo grandes emociones, goles espectaculares y actuaciones destacadas de varios futbolistas colombianos que militan en distintos equipos europeos.

El Bayern Múnich, liderado por un brillante Luis Díaz, se consolida como uno de los principales candidatos al título tras sumar 12 puntos en cuatro partidos, manteniendo un puntaje perfecto. El extremo colombiano ha sido protagonista en varios encuentros, aportando goles y asistencias que han fortalecido el poder ofensivo del conjunto bávaro. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el Bayern combina solidez defensiva con efectividad en ataque, lo que lo convierte en el equipo más temido del certamen hasta el momento.

Davinson Sánchez y Luis Suárez, con campañas destacadas

Otro de los colombianos que brilla en el torneo es Davinson Sánchez, defensor central del Galatasaray, quien ha tenido un rendimiento sólido en la zaga del equipo turco. Su club acumula nueve puntos, lo que lo ubica en la novena posición general y lo mantiene con altas posibilidades de avanzar a los octavos de final. El zaguero vallecaucano se ha convertido en un referente defensivo, aportando liderazgo y experiencia en los momentos más exigentes.

Por su parte, el Sporting de Lisboa, donde actúa Luis Suárez, ocupa la decimotercera casilla con siete puntos. El delantero samario ha tenido una participación clave en el frente de ataque, siendo responsable de dos goles en los últimos compromisos. Los lusos mantienen su aspiración intacta de clasificar a la siguiente fase, dependiendo de sí mismos en los dos partidos restantes.

Richard Ríos y el Benfica, la gran decepción del torneo

No todo son buenas noticias para los futbolistas colombianos en esta edición de la Champions. El Benfica, equipo del mediocampista Richard Ríos, atraviesa una crisis profunda al no haber sumado ningún punto en cuatro presentaciones. Además, el conjunto portugués tiene menos seis en la diferencia de gol, lo que lo deja prácticamente sin opciones de avanzar. La prensa local ha sido crítica con el rendimiento colectivo del equipo, que no ha logrado encontrar un funcionamiento estable ni en defensa ni en ataque.

Con cuatro fechas disputadas y dos por jugarse, la fase de grupos de la Champions League entra en su tramo decisivo. Los clubes con presencia colombiana buscarán sellar su clasificación, mientras el Bayern Múnich de Luis Díaz sigue firme como el gran favorito al título.

Tabla de posiciones de la Champions

  • Bayern Múnich (Luis Díaz) – 12 puntos
  • Arsenal – 12 puntos
  • Inter – 12 puntos
  • Manchester City – 10 puntos
  • PSG – 9 puntos
  • Newcastle – 9 puntos
  • Real Madrid – 9 puntos
  • Galatasaray (Davinson) – 9 puntos
  • Tottenham – 8 puntos
  • Barcelona – 7 puntos
  • Chelsea – 7 puntos
  • Sporting Lisboa (Luis Suárez) – 7 puntos
  • Borussia Dortmund – 7 puntos
  • Qarabag (Kevin Medina) – 7 puntos
  • Atalanta – 7 puntos
  • Atlético de Madrid – 6 puntos
  • PSV – 5 puntos
  • Mónaco – 5 puntos
  • Pafos – 5 puntos
  • Bayer Leverkusen – 5 puntos
  • Brujas – 4 puntos
  • Frankfurt – 4 puntos
  • Napoli – 4 puntos
  • Marsella – 3 puntos
  • Juventus – 3 puntos
  • Athletic – 3 puntos
  • Unión Saint – 3 puntos
  • Bodo Glimt – 2 puntos
  • Slavia Praga – 2 puntos
  • Olympiacos – 2 puntos
  • Villarreal – 1 punto
  • Kobenhavn – 1 punto
  • Kairat – 1 punto
  • Benfica (Richard Ríos) – 0 puntos
  • Ajax – 0 puntos
