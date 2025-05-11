La Champions League 2025/26 avanza a paso firme y ya dejó atrás su cuarta jornada, con varios equipos marcando diferencias importantes en la tabla de posiciones y algunos otros viendo cómo se complica su panorama de clasificación. El torneo de clubes más prestigioso del mundo sigue ofreciendo grandes emociones, goles espectaculares y actuaciones destacadas de varios futbolistas colombianos que militan en distintos equipos europeos.

El Bayern Múnich, liderado por un brillante Luis Díaz, se consolida como uno de los principales candidatos al título tras sumar 12 puntos en cuatro partidos, manteniendo un puntaje perfecto. El extremo colombiano ha sido protagonista en varios encuentros, aportando goles y asistencias que han fortalecido el poder ofensivo del conjunto bávaro. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el Bayern combina solidez defensiva con efectividad en ataque, lo que lo convierte en el equipo más temido del certamen hasta el momento.

Davinson Sánchez y Luis Suárez, con campañas destacadas

Otro de los colombianos que brilla en el torneo es Davinson Sánchez, defensor central del Galatasaray, quien ha tenido un rendimiento sólido en la zaga del equipo turco. Su club acumula nueve puntos, lo que lo ubica en la novena posición general y lo mantiene con altas posibilidades de avanzar a los octavos de final. El zaguero vallecaucano se ha convertido en un referente defensivo, aportando liderazgo y experiencia en los momentos más exigentes.

Por su parte, el Sporting de Lisboa, donde actúa Luis Suárez, ocupa la decimotercera casilla con siete puntos. El delantero samario ha tenido una participación clave en el frente de ataque, siendo responsable de dos goles en los últimos compromisos. Los lusos mantienen su aspiración intacta de clasificar a la siguiente fase, dependiendo de sí mismos en los dos partidos restantes.

Richard Ríos y el Benfica, la gran decepción del torneo

No todo son buenas noticias para los futbolistas colombianos en esta edición de la Champions. El Benfica, equipo del mediocampista Richard Ríos, atraviesa una crisis profunda al no haber sumado ningún punto en cuatro presentaciones. Además, el conjunto portugués tiene menos seis en la diferencia de gol, lo que lo deja prácticamente sin opciones de avanzar. La prensa local ha sido crítica con el rendimiento colectivo del equipo, que no ha logrado encontrar un funcionamiento estable ni en defensa ni en ataque.

Con cuatro fechas disputadas y dos por jugarse, la fase de grupos de la Champions League entra en su tramo decisivo. Los clubes con presencia colombiana buscarán sellar su clasificación, mientras el Bayern Múnich de Luis Díaz sigue firme como el gran favorito al título.

Tabla de posiciones de la Champions

Bayern Múnich (Luis Díaz) – 12 puntos

Arsenal – 12 puntos

Inter – 12 puntos

Manchester City – 10 puntos

PSG – 9 puntos

Newcastle – 9 puntos

Real Madrid – 9 puntos

Galatasaray (Davinson) – 9 puntos

Tottenham – 8 puntos

Barcelona – 7 puntos

Chelsea – 7 puntos

Sporting Lisboa (Luis Suárez) – 7 puntos

Borussia Dortmund – 7 puntos

Qarabag (Kevin Medina) – 7 puntos

Atalanta – 7 puntos

Atlético de Madrid – 6 puntos

PSV – 5 puntos

Mónaco – 5 puntos

Pafos – 5 puntos

Bayer Leverkusen – 5 puntos

Brujas – 4 puntos

Frankfurt – 4 puntos

Napoli – 4 puntos

Marsella – 3 puntos

Juventus – 3 puntos

Athletic – 3 puntos

Unión Saint – 3 puntos

Bodo Glimt – 2 puntos

Slavia Praga – 2 puntos

Olympiacos – 2 puntos

Villarreal – 1 punto

Kobenhavn – 1 punto

Kairat – 1 punto

Benfica (Richard Ríos) – 0 puntos

Ajax – 0 puntos