Arde la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay con triunfos de América y Junior

La tabla de posiciones del fútbol colombiano está al rojo vivo a falta de solo cuatro jornadas para que finalice la fase del todos contra todos y se definan los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. La lucha por los cupos restantes promete ser apasionante, con varios equipos separados por apenas unos pocos puntos y con duelos directos que pueden cambiar completamente el panorama en cuestión de días.

El gran ganador de la jornada fue el América de Cali, que consiguió un valiosísimo triunfo en el clásico vallecaucano disputado en Palmira frente al Deportivo Cali. Los dirigidos por David González supieron sufrir en algunos tramos del partido, pero fueron efectivos en el momento justo para quedarse con tres puntos que los reenganchan en la pelea por la clasificación.

Con esta victoria, los escarlatas llegaron a 20 unidades y quedaron a solo un punto del octavo lugar, que actualmente ocupa Independiente Santa Fe.

América revive y Junior se consolida como líder

El América, que había mostrado irregularidad en buena parte del torneo, parece encontrar su mejor versión justo cuando más lo necesita. Ahora, los caleños deberán mantener la concentración, ya que los próximos compromisos serán determinantes para definir su destino.

Por su parte, el Junior de Barranquilla continúa demostrando que es el equipo más sólido del campeonato. Los dirigidos por Alfredo Arias derrotaron de forma agónica al Deportivo Pereira y con ello llegaron a 31 puntos, asegurando matemáticamente su presencia en los cuadrangulares.

Cinco cupos y una lucha sin margen de error

Con Junior ya clasificado y otros equipos muy cerca de asegurar su pase, la pelea se centra ahora en los cinco cupos disponibles. Clubes como Santa Fe, América, Once Caldas, Nacional, Bucaramanga y Millonarios se encuentran en una batalla cerrada, donde cada punto será oro puro.

El cierre del todos contra todos promete emociones fuertes y una definición digna del torneo colombiano, donde la paridad y la competitividad son protagonistas jornada tras jornada. La próxima fecha podría empezar a esclarecer el panorama, pero por ahora, todo indica que el suspenso se mantendrá hasta el final.

Tabla de posiciones