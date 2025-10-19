CANAL RCN
Deportes

Arde la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay con triunfos de América y Junior

América de Cali y Junior de Barranquilla consiguieron triunfos muy importantes este sábado y así de apretada quedó la tabla.

América
Foto: @americadecali

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tabla de posiciones del fútbol colombiano está al rojo vivo a falta de solo cuatro jornadas para que finalice la fase del todos contra todos y se definan los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. La lucha por los cupos restantes promete ser apasionante, con varios equipos separados por apenas unos pocos puntos y con duelos directos que pueden cambiar completamente el panorama en cuestión de días.

El gran ganador de la jornada fue el América de Cali, que consiguió un valiosísimo triunfo en el clásico vallecaucano disputado en Palmira frente al Deportivo Cali. Los dirigidos por David González supieron sufrir en algunos tramos del partido, pero fueron efectivos en el momento justo para quedarse con tres puntos que los reenganchan en la pelea por la clasificación.

Video | Hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores tras derrota ante América
RELACIONADO

Video | Hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores tras derrota ante América

Con esta victoria, los escarlatas llegaron a 20 unidades y quedaron a solo un punto del octavo lugar, que actualmente ocupa Independiente Santa Fe.

América revive y Junior se consolida como líder

El América, que había mostrado irregularidad en buena parte del torneo, parece encontrar su mejor versión justo cuando más lo necesita. Ahora, los caleños deberán mantener la concentración, ya que los próximos compromisos serán determinantes para definir su destino.

Por su parte, el Junior de Barranquilla continúa demostrando que es el equipo más sólido del campeonato. Los dirigidos por Alfredo Arias derrotaron de forma agónica al Deportivo Pereira y con ello llegaron a 31 puntos, asegurando matemáticamente su presencia en los cuadrangulares.

Cinco cupos y una lucha sin margen de error

Con Junior ya clasificado y otros equipos muy cerca de asegurar su pase, la pelea se centra ahora en los cinco cupos disponibles. Clubes como Santa Fe, América, Once Caldas, Nacional, Bucaramanga y Millonarios se encuentran en una batalla cerrada, donde cada punto será oro puro.

El cierre del todos contra todos promete emociones fuertes y una definición digna del torneo colombiano, donde la paridad y la competitividad son protagonistas jornada tras jornada. La próxima fecha podría empezar a esclarecer el panorama, pero por ahora, todo indica que el suspenso se mantendrá hasta el final.

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho
RELACIONADO

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho

Tabla de posiciones

  1. Junior – 31 puntos
  2. Bucaramanga – 30 puntos
  3. Medellín – 30 puntos
  4. Atlético Nacional – 28 puntos
  5. Fortaleza – 28 puntos
  6. Deportes Tolima – 23 puntos
  7. Llaneros – 22 puntos
  8. Santa Fe – 21 puntos
  9. Águilas Doradas – 21 puntos
  10. América de Cali – 20 puntos
  11. Alianza – 20 puntos
  12. Deportivo Cali – 20 puntos
  13. Once Caldas – 19 puntos
  14. Deportivo Pereira – 18 puntos
  15. Unión Magdalena – 18 puntos
  16. Millonarios – 17 puntos
América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo
RELACIONADO

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Video | Hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores tras derrota ante América

Liga BetPlay

Dayro Moreno queda fuera de la convocatoria del Once Caldas y desata la polémica en Manizales

River Plate

Juanfer perdió la cabeza: así reaccionó cuando Gallardo lo sacó del Talleres vs. River Plate

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Las empresas se equivocan con la IA: ¿cómo evitar los errores que están frenando su crecimiento?

Expertos advierten que la clave no está en los modelos más potentes, sino en integrar bien los datos, procesos y decisiones.

Bogotá

Aliste la sombrilla: revelan hasta cuándo durarían las fuertes lluvias en Bogotá

Los últimos días han estado marcados por las intensas lluvias. ¿Hasta cuándo durarán?

ELN

Estados Unidos confirmó ataque a embarcación del ELN que dejó tres muertos

Turismo

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

Cuidado personal

¿Cómo saber si su suegra es tóxica? Factores para identificarla, según la psicología