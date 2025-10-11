CANAL RCN
Captaron a Leandro Paredes en una discoteca celebrando el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Leandro Paredes fue visto en una discoteca: en videdo quedó captada su alegría tras la victoria de Boca en el Superclásico argentino.

Leandro Paredes con Boca Juniors.
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
08:29 p. m.
La euforia por el reciente triunfo de Boca Juniors sobre River Plate sigue dando de qué hablar. Tras la victoria 2-0 en el Superclásico, captaron a Leandro Paredes en una discoteca.

El mediocampista argentino celebró junto a su esposa y un grupo de amigos. Las imágenes del festejo rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando una ola de comentarios entre los hinchas.

Según se conoció, el capitán “xeneize” decidió continuar la noche en un reconocido boliche de Buenos Aires. Allí fue visto disfrutando de la música y compartiendo con sus más cercanos, luego de un encuentro clave que consolidó a Boca como el gran vencedor del fin de semana.

¿Cómo fue el festejo de Leandro Paredes tras el clásico?

En los videos que se hicieron virales, se observa al campeón del mundo en un ambiente de fiesta, bailando y saludando a otros asistentes.

En los videos, se pudo ver a Leandro Paredes en una discoteca acompañado de su pareja, Camila Galante, con quien compartió la alegría del resultado.

Durante el festejo, algunos testigos aseguraron que un seguidor de River Plate le lanzó comentarios provocadores, a lo que el jugador respondió con gestos alusivos a la reciente victoria de Boca. La secuencia, que rápidamente se replicó en redes, fue interpretada por algunos como una simple broma futbolera.

Las reacciones tras el video del festejo de Paredes en un bar

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, los usuarios compartieron el video con mensajes divididos: mientras los hinchas de Boca lo aplaudieron por “festejar como capitán”, los de River no lo tomaron bien.

Más allá de las críticas, el mediocampista de 31 años vive un gran momento deportivo y personal. Su liderazgo en el plantel y su conexión con los aficionados lo han convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol argentino.

