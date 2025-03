Así fue el debut de Egan Bernal y Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña 2025

Este lunes 24 de marzo dio inicio la Vuelta a Cataluña 2025, una de las últimas pruebas de nivel World Tour antes del Giro de Italia.

La primera etapa estuvo marcada por dos exigentes puertos de montaña y, especialmente, por una intensa lluvia que obligó a los ciclistas a ser más cautelosos en los últimos kilómetros.

En esta jornada, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar Team), dos de los máximos exponentes colombianos, enfrentaron condiciones difíciles, pero lograron adaptarse a la situación.

Egan Bernal mantiene el ritmo en la Vuelta a Cataluña

Egan Bernal, el ciclista de Zipaquirá, sigue demostrando su gran nivel. El campeón del Tour de Francia se mostró sólido durante la jornada y logró cruzar la meta junto a un selecto grupo de corredores con el mismo tiempo que el ganador de la etapa, el británico Matthew Brennan.

A pesar de las difíciles condiciones climáticas, su reciente lesión y la alta velocidad de los últimos metros, Bernal pudo mantenerse entre los mejores y consolidarse como el líder colombiano en la competencia hasta el momento.d

Nairo Quintana pierde 15 segundos

Por otro lado, Nairo Quintana, quien no tuvo su mejor rendimiento en la jornada, perdió 15 segundos respecto a los punteros.

A pesar de estar en el pelotón principal, el clima y el alto ritmo de los últimos kilómetros fueron factores que afectaron al boyacense. Sin embargo, aún queda mucho por disputar, y el corredor de la selección colombiana buscará recuperarse en las siguientes etapas.

Este martes 25 de marzo se disputará la segunda etapa, que cubrirá 177.3 kilómetros entre Banyoles y Figueras, con dos premios de montaña, uno de primera categoría y otro de tercera.

Siga la Vuelta a Cataluña por el Canal RCN

Sigue toda la emoción de la Vuelta a Cataluña 2025 a través de la señal de Deportes RCN del 24 al 30 de marzo. La transmisión será en señal principal los días lunes 24 de marzo, sábado 29 y domingo 30 de marzo.

Durante esos días, podrás disfrutar de la cobertura en vivo desde las 9:15 a.m. hasta las 11:15 a.m.. Para los demás días, la competencia será transmitida a través de la App de Canal RCN y RCN HD2, asegurando que no te pierdas ni un solo detalle.

El domingo 30 de marzo, la última etapa tendrá una transmisión especial, comenzando a las 5:15 a.m. y finalizando a las 7:15 a.m por la señal principal.