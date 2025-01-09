CANAL RCN
Deportes

¡Ya es oficial! Así fue presentado Yeison Guzmán: contrato hasta 2027

Tras una novela de fichajes, Yeison Guzmán ya tiene equipo y así fue presentado por su nuevo club.

Yeison Guzmán presentación con Fortaleza de Brasil
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
05:58 p. m.
El mediocampista colombiano Yeison Guzmán fue oficialmente presentado como nuevo jugador de Fortaleza de Brasil, poniendo fin a una serie de especulaciones sobre su futuro.

El talentoso volante, que tuvo un destacado paso por el Deportes Tolima, se une al club brasileño después de una breve y complicada etapa en el Torpedo de Rusia, equipo que lo había fichado a comienzos de 2025.

El anuncio de su llegada se ha convertido en una de las noticias más destacadas del mercado de fichajes.

Yeison Guzmán ya tiene equipo

La transferencia de Guzmán se concretó a pesar de las dificultades impuestas por el Torpedo de Rusia, que había adquirido al jugador por 2.5 millones de euros y que, en un principio, se había mostrado reacio a dejarlo ir.

El club ruso había llegado a advertir a equipos como Millonarios y Junior, que también mostraron interés en repatriar al futbolista, que cualquier negociación partiría de una tarifa base de 10 millones de euros.

Fortaleza presentó a Yeison Guzmán como nuevo jugador

Fortaleza confirmó a través de sus redes sociales los detalles de la negociación que culminó con el fichaje del colombiano.

El club brasileño adquirió el 60% de los derechos económicos del jugador por un valor de 1.1 millones de dólares.

Con esta operación, Guzmán firma un contrato que lo vinculará con Fortaleza hasta el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de una extensión de un año más.

El club también informó que el jugador ya se encuentra entrenando con su nuevo equipo en el Centro de Excelencia Alcides Santos y que ha sido debidamente inscrito para disputar el Campeonato Brasileño.

El talentoso mediocampista, que se ha destacado por su visión de juego y su capacidad goleadora, espera encontrar en el fútbol brasileño un espacio para retomar el nivel que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano.

