Las interminables filas para conseguir gasolina, ACPM y gas en cilindros comenzaron a quedar atrás en Tumaco y otros municipios de Nariño gracias a un cambio en la logística de abastecimiento a través del transporte marítimo de combustibles.

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Esta transformación permitió reducir de hasta cinco días a apenas dos o tres horas el tiempo que tardaba el suministro desde su llegada al puerto hasta la planta.

La historia de cómo se superó esta crisis quedó recogida en un documental de 10 minutos presentado por la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, que reúne testimonios de ciudadanos, transportadores, representantes gremiales y autoridades marítimas, además de imágenes de archivo y cifras sobre la recuperación de la terminal.

El cambio logístico que puso fin a las filas por combustible

Durante años, las dificultades para transportar combustibles desde el interior del país afectaron las actividades económicas del suroccidente colombiano.

Las familias podían pasar dos o tres días haciendo filas en las estaciones de servicio, mientras las cosechas y los negocios enfrentaban interrupciones por la falta de gasolina, diésel y gas.

La alternativa fue fortalecer el ingreso de combustible por vía marítima, evitando los largos recorridos terrestres desde zonas como Yumbo y los riesgos asociados al tránsito por la vía Panamericana, en el Cauca.

La reactivación de la terminal fue posible mediante la articulación de la empresa privada con el Gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Nariño, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la DIAN.

Según los datos divulgados por la Sociedad Portuaria, desde hace más de un año y medio los habitantes de Tumaco y Nariño dejaron atrás las largas esperas en las estaciones de servicio, gracias al ingreso continuo de combustibles por el Pacífico.

El movimiento de la terminal también registra un crecimiento significativo. Entre enero y agosto de 2026 se movilizaron más de 762.000 barriles de gasolina y diésel, una cifra que supera en 57,8 % los 483.000 barriles registrados durante todo 2025.

Desde 2025, el puerto ha completado 26 operaciones de buques tanque. Uno de los hitos ocurrió en junio de 2026, cuando recibió 103.000 barriles en una sola operación. La terminal cuenta con una capacidad de almacenamiento superior a los 130.000 barriles.

Un puerto que busca ampliar su actividad comercial

La recuperación de Tumaco Pacific Port no se limita al abastecimiento energético. La terminal, que tiene 122 años de historia, también registra avances en otras actividades comerciales.

Durante el primer semestre de 2026 impulsó la exportación de más de 40.400 toneladas de aceite de palma, además del regreso de la flota atunera y el fortalecimiento del turismo.

Entre sus próximos proyectos está la llegada de carga en contenedores para conectar al Pacífico nariñense con mercados internacionales.

El documental presentado por la Sociedad Portuaria en YouTube busca mostrar cómo la transformación de la infraestructura y la coordinación institucional cambiaron el panorama del abastecimiento en Nariño y abrieron nuevas posibilidades económicas para la región.