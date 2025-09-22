Así debe usar su tarjeta de crédito para mejorar su puntaje financiero

Para muchos, las tarjetas de crédito son una fuente de estrés, pero para los expertos en finanzas, son la principal herramienta para abrir las puertas a un futuro de oportunidades.

La clave no está en tenerla, sino en saber cómo usarla de forma estratégica para construir un historial crediticio sólido.

RELACIONADO La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

De hecho, DataCrédito Experian explicó que el uso consciente y planificado de este producto tiene una influencia directa en el puntaje crediticio.

Una buena calificación es la mejor carta de presentación ante los bancos, ya que da acceso a mejores tasas de interés, plazos de pago más cómodos y mayores límites de crédito para cualquier proyecto que tengas en mente.

Los puntos clave para aumentar el puntaje crediticio

Según la central de datos, los pilares de una reputación crediticia intachable se basan en cuatro puntos esenciales: la puntualidad de los pagos, el nivel de la deuda, la antigüedad de las cuentas y la prudencia al solicitar nuevos productos.

Cada una de estas acciones se refleja en el puntaje, que es el termómetro de la salud financiera.

Las reglas del uso inteligente de una tarjeta de crédito

Para transformar su tarjeta en una herramienta de crecimiento, DataCrédito Experian recomienda una serie de prácticas:

Pagar a tiempo, sin falta: Conocer las fechas de corte y de pago y usarlas a su favor. Pagar antes de la fecha límite no solo lo libera de intereses, sino que también genera un reporte impecable.

RELACIONADO Nueva tarjeta de crédito para quienes no tienen vida crediticia en Colombia

No excederse: Mantener un nivel de uso por debajo del 30% del cupo total. Esto demuestra a las entidades que es disciplinado y no depende del crédito.

Pagar más del mínimo: Aunque la opción de pago mínimo puede ser tentadora, pagar un monto mayor reduce la deuda más rápido y fortalece el perfil de pago.

Uso constante y responsable: Realizar compras pequeñas que se puedan cancelar en su totalidad cada mes. Esto crea un historial de pagos positivo y constante sin generar una bola de nieve de deuda.

Revisar el historial con regularidad: DataCrédito Experian aconseja que monitorear su reporte de crédito periódicamente a través de plataformas como MiDataCrédito. Esto ayudará a detectar a tiempo cualquier irregularidad, posible fraude y a seguir de cerca la evolución del puntaje.

En esencia, la tarjeta de crédito es el reflejo de tus hábitos financieros.

Según la compañía, el 93% de la información registrada en su base de datos es positiva, lo que demuestra que un manejo consciente y planificado le permite construir una reputación que le traerá beneficios a largo plazo, demostrando que es una persona de confianza en el sistema financiero.