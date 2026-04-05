Conexión E-commerce capacitará a emprendedores en Neiva: ¿Cuándo y cómo participar?

Neiva se prepara para recibir una jornada que pone el foco en uno de los mayores desafíos del emprendimiento actual, la transformación digital.

La iniciativa, liderada por la plataforma Tiendanube en alianza con la Cámara de Comercio del Huila y la Alcaldía de Neiva, busca impactar a 400 asistentes en un espacio intensivo que combinará teoría y práctica con el objetivo de mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online.

“Esta alianza estratégica es un paso decisivo para fortalecer el tejido empresarial de Neiva, entregando herramientas digitales que permiten a nuestras MiPymes escalar sus ventas y profesionalizar su gestión”, indicó Víctor Rubiano, director de competitividad y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Huila.

Detrás de Conexión E-commerce está fortalecer el tejido empresarial de Neiva y convertir la tecnología en un motor de desarrollo económico.

¿Cuándo es Conexión E-commerce en Neiva y cómo participar?

Este martes 5 de mayo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., la ciudad será sede de una nueva edición de Conexión E-commerce, un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades digitales de emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

La entrada es gratuita y contará con cupos limitados para 400 asistentes, con inscripción previa a través del link: https://forms.cloud.microsoft/r/yTSzm6905g.

El encuentro se realizará en el Centro Empresarial Huila E, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía, y contará con entrada gratuita, aunque con cupos limitados y registro previo.

La jornada está dirigida a emprendedores en etapa de crecimiento, negocios con presencia en redes sociales y marcas interesadas en consolidar su canal digital.

Conexión E-commerce la iniciativa para la digitalización de emprendedores

A diferencia de otros espacios formativos, Conexión E-commerce apuesta por un enfoque práctico. Los participantes no solo recibirán información, sino que podrán aplicar conocimientos en tiempo real a través de sesiones guiadas.

El programa incluye estrategias de creación de contenido que convierten, tácticas para aumentar ventas en línea y el uso de herramientas digitales adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

Además, se abordará el uso de inteligencia artificial en los negocios, una tendencia que cada vez gana más terreno en el comercio electrónico. Los asistentes también tendrán la oportunidad de resolver dudas directamente con expertos y participar en un conversatorio con marcas locales que compartirán sus experiencias en el entorno digital.

El acceso a herramientas digitales, sumado al acompañamiento institucional, se traduce en oportunidades reales para generar empleo y dinamizar la economía local.

Melisa Parra Valencia, coordinadora de Alianzas y Eventos en Tiendanube Colombia, explicó que: