CANAL RCN
Economía

Conexión E-commerce capacitará a emprendedores en Neiva: ¿Cuándo y cómo participar?

La capital del Huila será escenario de una capacitación gratuita que busca cerrar la brecha digital de las MiPymes.

Conexión E-commerce capacitará a emprendedores en Neiva: ¿Cuándo y cómo participar?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
05:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Neiva se prepara para recibir una jornada que pone el foco en uno de los mayores desafíos del emprendimiento actual, la transformación digital.

Cómo evitar fraudes digitales en Colombia: claves para protegerse
RELACIONADO

Cómo evitar fraudes digitales en Colombia: claves para protegerse

La iniciativa, liderada por la plataforma Tiendanube en alianza con la Cámara de Comercio del Huila y la Alcaldía de Neiva, busca impactar a 400 asistentes en un espacio intensivo que combinará teoría y práctica con el objetivo de mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online.

“Esta alianza estratégica es un paso decisivo para fortalecer el tejido empresarial de Neiva, entregando herramientas digitales que permiten a nuestras MiPymes escalar sus ventas y profesionalizar su gestión”, indicó Víctor Rubiano, director de competitividad y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Huila.

Detrás de Conexión E-commerce está fortalecer el tejido empresarial de Neiva y convertir la tecnología en un motor de desarrollo económico.

¿Fin del efectivo? Pagos digitales se consolidan como la infraestructura esencial de los colombianos
RELACIONADO

¿Fin del efectivo? Pagos digitales se consolidan como la infraestructura esencial de los colombianos

¿Cuándo es Conexión E-commerce en Neiva y cómo participar?

Este martes 5 de mayo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., la ciudad será sede de una nueva edición de Conexión E-commerce, un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades digitales de emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

La entrada es gratuita y contará con cupos limitados para 400 asistentes, con inscripción previa a través del link: https://forms.cloud.microsoft/r/yTSzm6905g.

El encuentro se realizará en el Centro Empresarial Huila E, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía, y contará con entrada gratuita, aunque con cupos limitados y registro previo.

La jornada está dirigida a emprendedores en etapa de crecimiento, negocios con presencia en redes sociales y marcas interesadas en consolidar su canal digital.

Nueva marca de Coasmedas: transformación digital en Colombia
RELACIONADO

Nueva marca de Coasmedas: transformación digital en Colombia

Conexión E-commerce la iniciativa para la digitalización de emprendedores

A diferencia de otros espacios formativos, Conexión E-commerce apuesta por un enfoque práctico. Los participantes no solo recibirán información, sino que podrán aplicar conocimientos en tiempo real a través de sesiones guiadas.

El programa incluye estrategias de creación de contenido que convierten, tácticas para aumentar ventas en línea y el uso de herramientas digitales adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

Además, se abordará el uso de inteligencia artificial en los negocios, una tendencia que cada vez gana más terreno en el comercio electrónico. Los asistentes también tendrán la oportunidad de resolver dudas directamente con expertos y participar en un conversatorio con marcas locales que compartirán sus experiencias en el entorno digital.

El acceso a herramientas digitales, sumado al acompañamiento institucional, se traduce en oportunidades reales para generar empleo y dinamizar la economía local.

Melisa Parra Valencia, coordinadora de Alianzas y Eventos en Tiendanube Colombia, explicó que:

Conexión E-commerce no se trata solo de abrir una tienda online, sino de dotar a los emprendedores y MiPymes del Huila de criterio estratégico necesario para transformar sus negocios. Queremos que el talento local no solo participe en el mercado digital, sino que lidere con marcas escalables, sostenibles y capaces de conectar con consumidores en todo el país a través de la tecnología.

Pymes colombianas enfrentan desafíos de costos, pero mantienen el optimismo y ven los seguros como inversión clave
RELACIONADO

Pymes colombianas enfrentan desafíos de costos, pero mantienen el optimismo y ven los seguros como inversión clave

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Gasolina

Gasolina y ACPM subieron en Colombia: así quedan los precios por ciudad

Ministerio de Transporte

¿Qué significan las placas rojas en carros en Colombia? Esto dice MinTransporte

Otras Noticias

San Andrés

Comunicado de la Policía Nacional entrega detalles sobre muerte de la comandante de Providencia

La institución confirmó acciones investigativas tras el hallazgo sin vida de la subteniente Jenyfer Marciales, mientras la familia denuncia presunto acoso laboral y violencia de género.

Fútbol

¿Error de arquero o amaño? Investigan a portero por insólita jugada: video

Polémica por arquero mundialista tras insólito autogol: ¿Fue error de arquero o amaño?

Viral

¡Icónicos! Estos son algunos de los looks más virales de la Met Gala 2026

Nicolás Maduro

El militar que dio de baja a Bin Laden hace inesperada confesión sobre captura de Maduro

EPS

Bebé con síndrome de Turner requiere una cirugía urgente y la Nueva EPS no autoriza su traslado