Desempleo en Colombia para noviembre bajó al 7%, la tasa mínima desde hace 10 años

El Dane reveló el dato de desocupación en Colombia para noviembre 2025 que se ubicó en en 7%.

Tasa de desempleo.
Tasa de desempleo. Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
10:26 a. m.
Este 30 de diciciembre, el Dane entregó el dato de desempleo en Colombia para noviembre 2025. La tasa de desocupación se ubicó en 7,0%, la más baja en los últimos 10 años.

Se trata de una variación significativa frente a la cifra de noviembre de 2024, que se ubicó en el 8,2%.

En noviembre 2025, la proporción de la población ocupada informal se ubicó en 55,4%. Esto representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales.

Desempleo en Colombia llega a su tasa más baja en 10 años

El informe del Dane explicó que, para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 7,0%, representando una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%).

Asimismo, indicó que la tasa de ocupación para el penúltimo mes del año fue 60,2%, que equivale a un aumento de 1,6 puntos porcentuales frente al año pasado (58,5%).

En noviembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,3%, en comparación con el año anterior que se ubicó en 8,0%.

Los sectores con más empleo en noviembre 2025

El Dane señaló que las actividades económicas que más contribuyeron al empleo en el país fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, los servicios de comida y la construcción.

La tasa de desempleo en noviembre 2025 (7%) es la más baja de los últimos 10 años. Estas cifras no se registraban desde noviembre de 2015, cuando la desocupación se ubicó en 7,6%.

