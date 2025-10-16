Lanzan curso gratis para motociclistas en Bogotá: fecha, lugar y requisitos

Los motociclistas principiantes de Bogotá tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus habilidades al volante.

En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito, lanzó los Cursos Teórico-Prácticos de Conducción totalmente gratuitos, dirigidos a quienes llevan dos años o menos manejando motocicleta.

El objetivo, según la entidad, es “reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía y reducir el riesgo de siniestros viales”, en el marco de la Estrategia Distrital de Seguridad Vial.

Requisitos e inscripción al curso gratuito

Los interesados deben asistir con su motocicleta y licencia de conducción vigente, ya que durante la jornada se abordarán ejercicios prácticos de conducción segura.

El curso se desarrollará el sábado 18 de octubre de 2025, de 7:30 a.m. a 12:00 m., en la bahía de la Avenida Caracas con Calle 40 Sur, sentido norte-sur.

El programa está diseñado para brindar herramientas a los motociclistas más jóvenes en la vía, con acompañamiento de instructores especializados en seguridad vial y manejo defensivo.

Inscríbase acá

¿Qué aprenderán los motociclistas?

El curso cuenta con cinco módulos principales que abarcan desde la normativa hasta la práctica responsable en carretera:

Contexto sobre siniestralidad vial en Bogotá y sus causas más comunes.

Normatividad nacional y distrital, sanciones y causales de inmovilización.

Uso correcto del casco, elementos de protección y certificaciones.

Factores de riesgo, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Técnicas de conducción preventiva, eco conducción y alistamiento previo.

La Secretaría de Movilidad destacó que este tipo de capacitaciones “buscan cuidar la vida de quienes se movilizan en moto”, promoviendo una cultura vial más responsable y sostenible en la capital.