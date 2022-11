"La inmensa mayoría de las empresas va a ver una afectación mínima": Luis Carlos Reyes sobre tributaria

El 2022 ha sido para Colombia un agitado año en materia política y social. Con el cambio de Gobierno se han planteado ambiciosas propuestas y desde el legislativo han sido aprobadas con bastante rapidez. Es el caso de la reforma tributaria, discutida en las plenarias, ahora la reforma política, pensional, agraria y otros proyectos que al final, de una u otra forma, tocan el bolsillo de los colombianos.

Una de las apuestas más importantes de la administración de Gustavo Petro fue la tributaria, que logró sobrevivir en el Congreso con un recaudo de 20 billones. Varios artículos generaron polémica dentro de las corporaciones, pero finalmente, y con el apoyo del ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, y del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, el país abrió la puerta a la aplicación del proyecto.

Sobre este y otros temas importantes para las finanzas del país, Noticias RCN conversó con Luis Carlos Reyes, quien reveló algunos detalles de lo que seguirá para Colombia en materia económica.

Reforma tributaria

¿Cuáles fueron cuellos de botella de la reforma en el Congreso?

Lo complicado fue encontrar esos puntos medios entre lo que había propuesto el Gobierno y los puntos de vista que había desde las distintas bancadas. La mayor parte de las discusiones se llevaron a cabo en las comisiones terceras, entonces los puntos difíciles de concertar fueron, por ejemplo, el juego que pueden jugar los impuestos saludables, a pensiones y la cárcel para evasores. Consideramos que en todos esos temas se pudo llegar a un producto final que nos deja una reforma tributaria que nos permite financiar las necesidades del país

¿En qué beneficia la tributaria a las clases vulnerables y media?

La mayor disponibilidad de ingreso permite financiar programas del Gobierno, incluyendo el programa de hambre cero que ha mencionado el presidente desde el primer día. Al igual que la inversión que permiten fortalecer el crecimiento económico del país, por ejemplo: educación, salud y agro, componentes sin los cuales Colombia no saldría adelante, pero esto requiere recursos.

¿Cuál es el impacto de la tributaria sobre los emprendedores?

La inmensa mayoría de las empresas va a ver una afectación mínima. Es cierto que el sector minero energético va a pagar los impuestos más grandes e igual con las zonas francas que no se dediquen a la exportación, pero aparte de estas, los empresarios no van a ver una afectación significativa. La tarifa de impuesto de venta se mantiene en 35%, ahí no hay cambios en el régimen ordinario. Se quitó una cosa que se conoce como el descuento del ICA y eso puede implicar la pérdida de un beneficio tributario, pero esto no es una gran cantidad y solo afecta a las empresas que están generando utilidades, no las que están en sus primeros años.

Además, en el régimen simple se bajaron las tarifas para muchas empresas y por último hay una serie de sanciones y multas que se cancelaron para animar a las empresas a que se concentren en sus actividades.

¿Cómo desde la Dian se plantea crear una “Cultura tributaria”?

Queremos que el contribuyente sienta que se le está tratando con el respeto que se merecen por estar haciendo un aporte al Estado. Para eso vamos a buscar mejorar la atención a través de distintos canales, presentar cuentas muy claras y dar la tranquilidad de que los recursos se están manejando de manera apropiada. Desde la entidad tratar al ciudadano con respeto y sin arbitrariedades.

El contrabando en Colombia: la lucha de la Dian

San Andresitos y contrabando: ¿cuál es la postura de la Dian sobre este tema?

El contrabando es una actividad que le cuesta al Estado muchísimos billones de pesos, que representa menos inversión en educación, infraestructura, salud, y, por lo tanto, tiene que acabarse. Nosotros vamos a enfocarnos en las fuentes principales del contrabando, las que nutren a los distintos establecimientos comerciales que usan esas mercancías. Pensamos que se debe tratar de controlar las cosas en las fuentes y en esa medida, un comercio no es el primer objetivo que buscamos, ya que están al final de la cadena y estamos intentando acabar el problema de raíz.

Con fuentes me refiero a que cuando una persona compra mercancía dentro de un establecimiento, esa no es la fuerte, la fuente son redes internacionales de contrabando que introducen cantidades masivas de estos productos al país a través de corrupción en las aduanas y vínculos con otras actividades como el narcotráfico.

Esto no quiere decir que vamos a dejar de buscar una cultura de legalidad en todos los negocios.

Arancel del 40% a textiles: ¿podría contribuir al contrabando?

Vale la pena destacar que los textiles ya tienen un arancel, depende del tipo, pero fácilmente puede llegar a 30%. No es que estemos hablando de subirlo del 0 al 40%, sino un incremento relativamente moderado. Los aranceles siempre presentan dificultades operativas y es verdad que en la medida en la cual haya algún tipo de tasa existe la posibilidad de que el contrabando busque entrar sin pagar los debidos montos. Pero estos tributos son necesarios y la Dian tiene la capacidad para afrontarlo.

¿Qué está haciendo la entidad para luchar contra el contrabando de cigarrillos?

Estamos fortaleciendo las relaciones con autoridades aduaneras de otros países para tener mejor entendimiento y vigilancia de estas actividades. A su vez, trabajamos con las distintas entidades del Estado que puedan cooperar, en especial las autoridades regionales, que son las que más pierden porque los impuestos a los cigarrillos van a los gobiernos departamentales. Adicionalmente, pensamos aprovechar las bases de datos con las que la entidad cuenta para reducir este problema.

Criptoactivos y normas tributarias

¿Se paga impuesto por los criptoactivos?

Los criptoactivos son activos digitales e intangibles y la propiedad con esta característica tiene un tratamiento específico en el estatuto tributario. En la medida en que estos generan ingresos, pagan impuesto de renta porque hacen parte del patrimonio de una persona. A partir del 1 de enero entrarían a pagar impuesto al patrimonio.

¿Cuál es su valor fiscal?

El valor fiscal de los criptoactivos es relativo al valor de mercado del mismo, como ocurre con cualquier otro activo que hace parte del patrimonio contribuyente.

