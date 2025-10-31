¿Tres grados más? Ojo al proyecto que ampliaría la educación obligatoria en Colombia

Colombia dio un paso importante hacia el fortalecimiento de la educación pública, pues la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 103 de 2025, que propone modificar el artículo 67 de la Constitución.

Esto busca ampliar la educación obligatoria en el país, incluyendo los tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición) y los grados décimo y once.

Actualmente, la educación es obligatoria solo desde los 6 hasta los 14 años, es decir, desde transición hasta noveno grado. Con la reforma, la educación obligatoria se extendería desde los cinco hasta los diecisiete años, cubriendo toda la formación escolar previa a la universidad.

El proyecto busca reducir la deserción y fortalecer la equidad

La iniciativa, presentada por la representante Jennifer Pedraza, busca garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa, especialmente en las etapas más críticas del sistema: la primera infancia y la educación media.

El proyecto, además, pretende que el Estado asegure las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan culminar todo el ciclo educativo, incluyendo infraestructura, docentes y recursos que garanticen una educación integral, equitativa y de calidad.

Un cambio histórico para la educación colombiana

Con esta propuesta, la educación obligatoria pasaría de 10 años actuales a 14 años, lo que ampliaría la cobertura escolar y reduciría la brecha educativa.

Aunque aún faltan tres debates para su aprobación final, el respaldo obtenido refleja el consenso político sobre la necesidad de fortalecer la educación pública como motor de desarrollo social y económico.

Organizaciones y fundaciones educativas celebraron la decisión, al considerar que garantizar trayectorias educativas completas favorece la igualdad y el desarrollo de los jóvenes en todo el país.