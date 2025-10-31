CANAL RCN
Economía

¿Tres grados más? Ojo al proyecto que ampliaría la educación obligatoria en Colombia

El Congreso dio el primer paso para ampliar la educación obligatoria en Colombia, incluyendo tres grados de preescolar y la educación media.

¿Tres grados más? Ojo al proyecto que ampliaría la educación obligatoria en Colombia
Colegios en Colombia /Foto: Mintrabajo

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia dio un paso importante hacia el fortalecimiento de la educación pública, pues la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 103 de 2025, que propone modificar el artículo 67 de la Constitución.

Estudiantes y profesores tendrán 12 semanas de receso en 2026, según calendario escolar
RELACIONADO

Estudiantes y profesores tendrán 12 semanas de receso en 2026, según calendario escolar

Esto busca ampliar la educación obligatoria en el país, incluyendo los tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición) y los grados décimo y once.

Actualmente, la educación es obligatoria solo desde los 6 hasta los 14 años, es decir, desde transición hasta noveno grado. Con la reforma, la educación obligatoria se extendería desde los cinco hasta los diecisiete años, cubriendo toda la formación escolar previa a la universidad.

El proyecto busca reducir la deserción y fortalecer la equidad

La iniciativa, presentada por la representante Jennifer Pedraza, busca garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa, especialmente en las etapas más críticas del sistema: la primera infancia y la educación media.

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año
RELACIONADO

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

El proyecto, además, pretende que el Estado asegure las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan culminar todo el ciclo educativo, incluyendo infraestructura, docentes y recursos que garanticen una educación integral, equitativa y de calidad.

Un cambio histórico para la educación colombiana
Con esta propuesta, la educación obligatoria pasaría de 10 años actuales a 14 años, lo que ampliaría la cobertura escolar y reduciría la brecha educativa.

Aunque aún faltan tres debates para su aprobación final, el respaldo obtenido refleja el consenso político sobre la necesidad de fortalecer la educación pública como motor de desarrollo social y económico.

Los mejores colegios en Bogotá en inglés: el número uno está fuera de la capital, según ranking
RELACIONADO

Los mejores colegios en Bogotá en inglés: el número uno está fuera de la capital, según ranking

Organizaciones y fundaciones educativas celebraron la decisión, al considerar que garantizar trayectorias educativas completas favorece la igualdad y el desarrollo de los jóvenes en todo el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Sector hotelero apuesta por experiencias creativas para dinamizar la ocupación y promover destinos locales

Pensiones

Corte protegió a prepensionada de 59 años a la que no le renovaron el contrato en el trabajo

Turismo

Se inauguró la nueva ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala con tres vuelos semanales

Otras Noticias

Viral

Lo que hay detrás de retos virales como en el que murió María José Ardila en una discoteca de Cali

La joven consumió distintos licores de manera excesiva que la dejaron con muerte cerebral. Luchó cuatro días por su vida en una UCI y murió.

Masterchef Celebrity Colombia

Esta es la participante que entró al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado celebra su ingreso al Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia 2025 y compartió emotivas palabras.

Artistas

Destapan la relación entre B-King y Regio Clown con el cerebro su atroz crimen en México

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas