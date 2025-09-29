Frisby España armó nueva polémica al lanzar malteada con sabor a 'chocoramo': esto respondieron

La polémica marca registrada bajo el nombre 'Frisby España' ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras recientemente lanzar una malteada de Chocoramo, algo que ha desatado una nueva ola de comentarios. Es importante aclarar que esta compañía es independiente y no está relacionada con la cadena colombiana Frisby.

El restaurante "Frisby España", promocionó la malteada a través de redes sociales, indicando que se elabora con productos originales de Ramo, la marca colombiana.

La empresa española recordó que tiene derecho a adquirir y utilizar materias primas disponibles en el mercado, argumentando que su mención de marca es descriptiva y no constituye un uso indebido.

La controversia surge en el marco de una disputa legal en curso por el uso del nombre "Frisby" en España. La marca colombiana Frisby S.A. BIC ha denunciado el uso indebido de su identidad por parte de la empresa española, pero esta última ha logrado registrar el nombre en la Unión Europea.

Esto respondieron desde la marca española sobre su malteada

La cadena ibérica, que comenzó el proceso de registro de marca ante la Unión Europea en septiembre de 2024, confirmó que el producto costará 3,90 euros, se presentará en la sección de postres y se elaborará con el tradicional ponqué rectangular recubierto de chocolate, del que se venden más de 22.000 unidades cada hora en Colombia y en el mundo.

“Estamos en la fase de desarrollo del proyecto y, pese a la disputa legal con Frisby, no tenemos ninguna razón para detener nuestro proceso. Con la nueva malteada de Chocoramo, nuestro objetivo es ofrecer gastronomía que resulta difícil de encontrar en España y que nuestros competidores no tienen ahora mismo”, explicaron desde la compañía a Cambio.

“Mencionamos Ramo porque nuestras malteadas incluyen productos originales de la marca, pero de ninguna manera buscamos utilizarla para hacer publicidad. Solo estamos explicando lo que incluirá el producto, por eso evitamos usar su logo o imagen. Nos centraremos en ofrecer una nueva experiencia sin confundir a los consumidores”, agregó al citado medio de comunicación.