Nueva panadería llegará a Bogotá a competir con las grandes marcas

La tradicional cultura panadera de Bogotá presenciará un nuevo establecimiento. La apuesta de Hornitos llegará a competir con las grandes marcas en un formato de tiendas renovado que busca redefinir la experiencia del consumidor urbano.

Hornitos, una de las cadenas de panadería y pastelería con arraigo en la capital, lanzará su modelo de servicio "Hornitos Contigo", una estrategia diseñada en el café y retail de alimentos. Esta iniciativa tendrá como objetivo priorizar la rapidez sin sacrificar la calidad que la ha caracterizado durante años.

La nueva apuesta de la panadería Hornitos

En declaraciones recientes al diario La República, directivos de la compañía detallaron el espíritu detrás de este ambicioso proyecto. El concepto central de "Hornitos Contigo" gira en torno al "café de paso".

Aquí los clientes van a conseguir la mayoría de las ofertas de panadería y pastelería con la misma calidad y los mismos precios. Este es un formato que se acerca más a la cotidianidad del cliente que vive en una ciudad caótica como lo es Bogotá, que vive sin tiempo, mencionó David Parra, gerente general de la marca.

La nueva apuesta está pensada para el residente que lleva un alto ritmo como Bogotá, donde el tiempo es un recurso escaso.

Foto: Hornitos

El objetivo es simple, pero disruptivo en el sector de las panaderías tradicionales: ofrecer la totalidad de su catálogo de panadería y pastelería con la misma calidad y precios competitivos, pero con agilidad operativa.

¿Cómo funciona el nuevo modelo de atención rápida de Hornitos?

El gerente general de la marca, David Parra, explicó que el diseño operativo garantiza que los clientes reciban sus pedidos en un tiempo no superior a tres minutos.

Según informó el gerente de Hornitos, las tiendas exprés no reemplazarán a sus puntos de venta existentes. La compañía mantendrá la operación de sus locales tradicionales, que seguirán ofreciendo el servicio completo que sus clientes ya conocen.