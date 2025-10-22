CANAL RCN
Economía

Nueva panadería llegará a Bogotá a competir con las grandes marcas

Bogotá recibirá una propuesta llamativa que busca conquistar a los amantes del pan y el café. Así funcionará la nueva panadería en la capital.

Nueva panadería llegó a competir en Colombia.
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tradicional cultura panadera de Bogotá presenciará un nuevo establecimiento. La apuesta de Hornitos llegará a competir con las grandes marcas en un formato de tiendas renovado que busca redefinir la experiencia del consumidor urbano.

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas
RELACIONADO

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Hornitos, una de las cadenas de panadería y pastelería con arraigo en la capital, lanzará su modelo de servicio "Hornitos Contigo", una estrategia diseñada en el café y retail de alimentos. Esta iniciativa tendrá como objetivo priorizar la rapidez sin sacrificar la calidad que la ha caracterizado durante años.

La nueva apuesta de la panadería Hornitos

En declaraciones recientes al diario La República, directivos de la compañía detallaron el espíritu detrás de este ambicioso proyecto. El concepto central de "Hornitos Contigo" gira en torno al "café de paso".

Aquí los clientes van a conseguir la mayoría de las ofertas de panadería y pastelería con la misma calidad y los mismos precios. Este es un formato que se acerca más a la cotidianidad del cliente que vive en una ciudad caótica como lo es Bogotá, que vive sin tiempo, mencionó David Parra, gerente general de la marca.

La nueva apuesta está pensada para el residente que lleva un alto ritmo como Bogotá, donde el tiempo es un recurso escaso.

Hornitos
Foto: Hornitos
Nuevo supermercado llegó a Bogotá con descuentos del 50% y abre las 24 horas
RELACIONADO

Nuevo supermercado llegó a Bogotá con descuentos del 50% y abre las 24 horas

El objetivo es simple, pero disruptivo en el sector de las panaderías tradicionales: ofrecer la totalidad de su catálogo de panadería y pastelería con la misma calidad y precios competitivos, pero con agilidad operativa.

¿Cómo funciona el nuevo modelo de atención rápida de Hornitos?

El gerente general de la marca, David Parra, explicó que el diseño operativo garantiza que los clientes reciban sus pedidos en un tiempo no superior a tres minutos.

Así quedó sede de reconocido supermercado que cerró operaciones en Colombia
RELACIONADO

Así quedó sede de reconocido supermercado que cerró operaciones en Colombia

Según informó el gerente de Hornitos, las tiendas exprés no reemplazarán a sus puntos de venta existentes. La compañía mantendrá la operación de sus locales tradicionales, que seguirán ofreciendo el servicio completo que sus clientes ya conocen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Finanzas personales

Certificado de tradición y libertad 2025: costos y cómo sacarlo en Colombia

Otras Noticias

Artistas

Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI

El artista colombiano destaca como el único representante del rock dentro del Top 10.

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Los actos de homenaje a la artista se vivieron en medio de una solemne eucaristía.

Feminicidio

A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar brutalmente a su exesposa en Cartagena

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado