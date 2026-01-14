Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre

Un reciente estudio de la firma Russell Bedford alerta que cerca de 5 millones de familias de clase media sentirán el mayor impacto financiero entre enero y marzo. Lejos de ser un alivio, este primer trimestre se perfila como el más exigente del año debido a la concentración de pagos inaplazables como matrículas y ajustes de cánones de arrendamiento, que se indexan con la inflación pasada y no con la actual. Si siente que el dinero no alcanza a pesar de la bajada del IPC, aquí le explicamos por qué.

¿Por qué enero se siente más caro si la inflación baja?

El inicio de año trae consigo un fenómeno económico conocido como el "círculo de indexación". Según explica Olga Tapias, Socia de Impuestos de Russell Bedford Bogotá, la paradoja actual radica en que, aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyecta una baja gradual hacia el 4,8 % - 5,0 % para marzo, los precios de los servicios que consumen los colombianos se actualizan con las tasas altas del año anterior.

"Para las familias, la pregunta central en este momento no debe ser cuánto subirá la inflación, sino qué gastos se encarecerán primero", asegura la experta. La realidad es que la inflación promedio del trimestre (estimada entre 0,9 % y 1,4 %) esconde picos agresivos en sectores específicos que golpean la liquidez inmediata de los hogares.

Educación y salud: los rubros que liderarán las alzas

El golpe más fuerte al bolsillo vendrá por cuenta de la temporada escolar y universitaria. El informe destaca que la educación será el gasto que más presione el presupuesto familiar. Tras cerrar 2025 con una inflación sectorial superior al 7 %, se espera que en este primer trimestre los costos educativos aumenten entre un 2,0 % y un 2,5 % adicional.

A esto se suma el sector de servicios, que incluye salud, recreación y turismo. Se proyecta que estos rubros suban entre un 1,2 % y un 1,6 % en el trimestre. Estos incrementos son particularmente sensibles porque suelen llegar de una sola vez, desajustando la planificación financiera de quienes no anticiparon estos costos fijos.

Arriendos y servicios públicos: un ajuste silencioso pero constante

La vivienda continúa siendo un factor determinante en el costo de vida. Aunque los aumentos serán más moderados en comparación con la educación, su impacto es persistente mes a mes. Para el primer trimestre de 2026:

Vivienda y servicios públicos : Tendrán un ajuste trimestral entre 0,8 % y 1,1 %.

: Tendrán un ajuste trimestral entre 0,8 % y 1,1 %. Arriendos: La mayoría de los contratos se renovarán indexados a la inflación de cierre de 2025 (5,10 %), lo que mantiene el costo de vida elevado.

Tapias advierte que "menor presión no significa alivio". En el caso de los alimentos, aunque habrá menos volatilidad, se esperan alzas del 1,0 % al 1,3 %. Es crucial entender que una inflación más baja no implica que el mercado sea más barato, sino que los precios siguen subiendo, pero a un ritmo menor.

Recomendaciones para blindar sus finanzas

El análisis concluye con una advertencia clara: el error más costoso para la clase media no es gastar, sino no anticiparse. Enero no solo es el mes más caro por la estacionalidad, sino el que define la salud financiera del resto del año.

Los expertos sugieren priorizar el pago de obligaciones escolares y vivienda antes de incurrir en gastos de recreación o compras diferidas a crédito. Las familias que organicen su flujo de caja en enero tendrán mayor capacidad de maniobra frente a la incertidumbre económica del resto de 2026.