Esta es la estafa por correo que alertan para 2026 y podría vaciarle sus cuentas

Las estafas digitales siguen evolucionando y, para 2026, los ciberdelincuentes están usando métodos cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.

RELACIONADO Secretaría de Salud advierte que inescrupulosos estarían haciéndose pasar por funcionarios para estafar en Bogotá

Una de las alertas más recientes tiene que ver con correos electrónicos que aparentan ser de Google Cloud, pero que en realidad buscan robar datos personales y bancarios, al punto de poder vaciar cuentas en cuestión de minutos.

En Colombia, este tipo de delitos va en aumento, pues según cifras de la Dijin de la Policía Nacional, durante 2025 se registraron más de 13.000 incidentes cibernéticos, muchos de ellos relacionados con fraudes financieros y suplantación de identidad.

El correo fraudulento que está engañando a miles de usuarios

Expertos en ciberseguridad advierten sobre una campaña de phishing que suplanta la identidad de Google Cloud. Estos correos imitan de forma casi perfecta el diseño, los logotipos y el tono de los mensajes oficiales, lo que hace que pasen desapercibidos incluso para usuarios experimentados.

De acuerdo con una investigación de Check Point Research, se detectó el envío de 9.394 correos fraudulentos dirigidos a cerca de 3.200 organizaciones.

Lo más preocupante es que los mensajes se originaban desde una dirección legítima de Google: “noreply-application-integration@google.com”, lo que aumentaba la sensación de confianza.

El engaño comienza cuando el usuario recibe un correo con un enlace que aparentemente dirige a Google Cloud. Al hacer clic, se accede a una página con dominio googleusercontent.com y una verificación Captcha falsa.

Tras superar ese paso, la víctima es llevada a una página que simula un inicio de sesión de Microsoft, pero que en realidad pertenece a un dominio externo, donde se roban las credenciales.

¿Cómo evitar caer en esta estafa en 2026?

Las autoridades y expertos recomiendan tomar medidas básicas pero efectivas para no ser víctima de este tipo de fraude.

Entre ellas, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos y revisar cuidadosamente la dirección del remitente, ya que los estafadores suelen usar dominios muy similares a los oficiales.

También es clave activar la verificación en dos pasos, mantener actualizado el antivirus y los sistemas de seguridad, y desconfiar de cualquier mensaje que solicite contraseñas o información sensible.