CANAL RCN
Economía

Las tres señales con las que una flota de vehículos necesita cambios: tome nota

Los expertos de Geotab dieron a conocer las tres señales con las que una flota de vehículos requiere cambios.

Reparación de vehículos.
Reparación de vehículos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
06:41 a. m.
Estas señales ayudan a evitar que haya fallas mecánicas, prevenir accidentes y potenciar la operabilidad.

La primera tiene que ver con el aumento de los costos operativos. Los expertos apuntan que cuando los vehículos comienzan a generar incrementos en sus costos, a pesar de no cambiar rutas, cargas o condiciones, es importante prestarle atención.

Las tres señales que son clave

Al parecer, la razón podría depender de mayor gasto de combustible, filtros de aire obstruidos, inyectores gastados, baja presión en las llantas o hábitos de conducción que se volvieron ineficientes.

Si no se toma en cuenta esta situación, los gastos de operación seguirán aumentando y se correría el riesgo de tener fallas mecánicas que pueden poner en peligro la seguridad del conductor. Inclusive, el vehículo puede quedar inmovilizado o sobrecargado.

La segunda señal de peligro son las reparaciones emergenciales frecuentes. Los expertos apuntan que cuando un vehículo pasa más tiempo en reparaciones que circulando, hay un problema.

Evitar daños peores

En ese escenario, la manutención preventiva podría estar fallando. Las advertencias están en las fallas leves, tales como afectaciones en luces, frenos o en la suspensión. A pesar de no ser tan grandes, son la antesala para problemas mayores.

A medida que estas fallas se vuelven frecuentes, aumentarán las probabilidades de que la productividad, seguridad y rentabilidad se perjudiquen. Por eso, es importante revisar qué está pasando y hacerle un mantenimiento profundo.

La última señal es la alteración en los patrones del uso de los vehículos. Estas anomalías suelen pasar desapercibidas, tales como kilometraje excesivo o tiempo en ralentizado prolongado. En el futuro, habrá daños peores.

