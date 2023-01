El ministro de Hacienda rechaza que Colpensiones se convierta en un banco: las razones

Como ocurre con frecuencia, algunos anuncios del Gobierno han sido cuestionados por su ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo. El más reciente estuvo relacionado con firmar nuevos contratos de Petróleo y gas, pues la ministra de Minas y Energía volvió a asegurar que no se harán más acuerdos, pero el jefe de Hacienda aclaró que la decisión aún no está tomada. “La semana entrante nos vamos a reunir con el equipo de Gobierno, el Ministerio de Comercio y obviamente Ecopetrol porque todavía no hay estimaciones de las reservas”.

La decisión sobre no otorgar (contratos) en este momento es del Gobierno, dijo Irene Velez.

Ocampo rechazó que Colpensiones sea un banco

El jefe de la cartera dijo que no acepta la idea de la reforma pensional que plantea que Colpensiones se convierta en un banco que le pueda prestar dinero a las personas con los recursos públicos y dineros que cotizan los trabajadores colombianos. De acuerdo con Ocampo, ningún fondo de pensiones funciona de esta forma y por ello descartó que la iniciativa llegara al Congreso.

“Si hay excedentes del sistema de pensiones tendrán que ser invertidos en títulos de deuda publica nacional, pero no en dar préstamos, esa no es la función de los fondos de pensiones. Entonces, categóricamente el Minhacienda no acepta la propuesta”.

El ministro también dio luces de la adición presupuestal que hará el Gobierno las próximas semanas. Van a ser 22 billones de pesos, 20 de la reforma tributaria y 2 por parte de las ganancias y utilidades del Banco de la República. Este dinero se gastará en dos beneficios que ha dado la administración y que generan un importante costo fiscal: la reducción del precio del Soat y la congelación de las tarifas de peajes.

“El objetivo es volver a acordar entre todos cuáles son las prioridades y a que se pueden asignar esos 20 o 21 billones de pesos disponibles”.

Este fin de semana habrá un consejo de ministros extraordinario en Villa de Leyva en el que se van a definir las áreas en las cuales se invertirán estos dineros.