Bogotanos recibirán hasta 900.000 mensuales con pago de IMG: link para consultar si es beneficiario

Son más de novecientos mil bogotanos los que empezarán a recibir en este mes de septiembre el pago del subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado, programa que tiene como objetivo atender a hogares y personas en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerable de Bogotá.

El pago de este se divide dependiendo del grupo de Sisbén IV al que pertenece la familia o el beneficiario. El gobierno prioriza a los hogares con menos ingresos, dejando 178.000 niños y niñas en primera infancia, 582.000 estudiantes y 59 víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Emberá Jaidrúa.

Uno de los requisitos primordiales para acceder a este pago es que el ciudadano no puede estar adscrito a otro subsidio, tales como Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana.

Link para saber si recibirá el pago de IMG en septiembre

Como es sabido, el pago de este programa clave se realiza de manera escalonada y segura a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale.

Por su parte, las personas que reciben el dinero en efectivo, son notificados por mensaje de texto al número inscrito. En este, el beneficiario tendrá la información del punto donde reclamará el monto estipulado.

En la página web de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG):https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas, podrá consultar los giros con sus datos personales.

Los subsidios se entregan a un miembro por familia que se encuentre bancarizado, no son retroactivos y se giran mensualmente.

Montos que dan en Ingreso Mínimo Garantizado

Hogares en Sisbén A: Entre $122.000 y $905.000 mensuales. mientras que las personas con discapacidad de los grupos A, B y C1-C9 reciben $190.000.

Los adultos mayores beneficiarios de apoyos económicos en Sisbén B: Reciben $150.000

Los jóvenes del piloto de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000, con un máximo de tres transferencias al año.

La inversión para este mes supera los $61.000 millones, lo que eleva el total ejecutado en 2025 a más de $425.000 millones invertidos por el alcalde Carlos Fernando Galán.