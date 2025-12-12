CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025: número y signo ganador

¡Ganaron varios participantes tras el sorteo del Super Astro Sol de este 12 de diciembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se continuó jugando este viernes 12 de diciembre de 2025.

Los apostadores estuvieron atentos y pudieron conectarse con el sorteo a partir de las 4:00 de la tarde. Este se transmitió en Youtube y fue monitoreado por Coljuegos.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de diciembre de 2025

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cuál fue la combinación que puso a los apostadores a celebrar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025

En la tarde de este 12 de diciembre de 2025, se pudo conocer que el número de cuatro cifras que fue amparado por la suerte en el más reciente sorteo del Super Astro Sol fue XXXX.

Asimismo, se reveló que el signo zodiacal que acompañó al número fue XXXX.

Los apostadores pueden reclamar alguno de los premios económicos en caso de haber acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Las apuestas, como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, se realizaron con montos entre los 500 y los 10.000 pesos y los premios son 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado.

Entonces, por ejemplo, si usted invirtió 1.500 pesos, podría obtener estas ganancias, según los aciertos que haya tenido:

  • $42.369.600 por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • $1.261.000 por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • $126.100 por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué días se sortea el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, que es uno de los juegos de azar del que más están atentos los apostadores, se sortea de lunes a sábado.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025

Los sorteos siempre se realizan a las 4:00 de la tarde y, apenas se revela el resultado, los participantes pueden descubrirlo aquí en la página web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Turismo

Gremios reaccionan al proyecto de decreto que afectaría Airbnb en Colombia: pros y contras

Dólar

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

Otras Noticias

Antártida

Despertar de tripulación colombiana que va a la Antártida inicia con canciones de Rodolfo Aicardi y Niche a diario

Para sentirse cerca de casa mientras desarrollan una serie de misiones científicas y navales, también reciben mensajes de sus familias y escuchan frases motivacionales en las mañanas.

Tiroteo en Estados Unidos

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

El activista fue asesinado en medio de un debate con universitarios. Una dinámica que lo hizo ganar seguidores en sus redes sociales.

La casa de los famosos

Yina Calderón cuestionó la veracidad del atentado contra la 'Barbie colombiana'

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?