Resultado Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025: número y signo ganador

El Super Astro Sol se continuó jugando este viernes 12 de diciembre de 2025.

Los apostadores estuvieron atentos y pudieron conectarse con el sorteo a partir de las 4:00 de la tarde. Este se transmitió en Youtube y fue monitoreado por Coljuegos.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cuál fue la combinación que puso a los apostadores a celebrar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025

En la tarde de este 12 de diciembre de 2025, se pudo conocer que el número de cuatro cifras que fue amparado por la suerte en el más reciente sorteo del Super Astro Sol fue XXXX.

Asimismo, se reveló que el signo zodiacal que acompañó al número fue XXXX.

Los apostadores pueden reclamar alguno de los premios económicos en caso de haber acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Las apuestas, como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, se realizaron con montos entre los 500 y los 10.000 pesos y los premios son 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado.

Entonces, por ejemplo, si usted invirtió 1.500 pesos, podría obtener estas ganancias, según los aciertos que haya tenido:

$42.369.600 por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

$1.261.000 por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

$126.100 por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué días se sortea el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, que es uno de los juegos de azar del que más están atentos los apostadores, se sortea de lunes a sábado.

Los sorteos siempre se realizan a las 4:00 de la tarde y, apenas se revela el resultado, los participantes pueden descubrirlo aquí en la página web de Noticias RCN.