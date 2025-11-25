¡IMPORTANTE movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.804.09 pesos.

Es así como el registro histórico indica que, respecto al día anterior (24 de noviembre de 2025), bajó exactamente 4.68 pesos.

En medio de esa situación, se proyecta un precio promedio de 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y uno de 3.860 pesos para que los vendan.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las principales ciudades del país se han detectado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025: estos son los datos más claves

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana pasada (18 de noviembre de 2025), aumentó 39.32 pesos, que equivalen a un alza del 1.04%.

Sin embargo, respecto al mismo día del mes anterior (25 de octubre de 2025), perdió 54.54 pesos, que representan un 1.41%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar registró en Colombia hace un año (25 de noviembre de 2024), el descenso fue de 614.49 pesos.

Y, respecto al precio que el dólar alcanzó en el país en el comienzo del 2025, el decrecimiento fue de 605.06 pesos y el 13.72%.

Precio del dólar en Colombia: así ha abierto en los últimos días

A pesar de que la Tasa Representativa del Mercado del dólar bajó este 25 de noviembre de 2025, se siguió ubicando por encima de los 3.800 pesos.

Los cambios en los últimos días han sido los siguientes: