Economía

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 25 de septiembre de 2025.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
08:02 a. m.
El precio del dólar en Colombia amaneció este 25 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.881.26 pesos. Eso significa que, en comparación al día anterior (24 de septiembre), subió 36.76 pesos.

Este movimiento ha sido catalogado como 'inesperado' por algunos expertos debido a que el miércoles se había vuelto a registrar una tendencia a la baja en el precio del dólar en Colombia.

Por lo tanto, en medio de este panorama, se ha previsto un precio promedio de 3.830 pesos para la compra de dólares en Colombia y uno de 3.940 pesos para la venta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en las primeras horas de la mañana de este 25 de septiembre de 2025, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.980 pesos para la compra y la venta.
  • Cali: 3.800 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.
  • Medellín: 3.780 pesos para la compra y 3.920 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de septiembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el jueves de la semana pasada (18 de septiembre de 2025), subió exactamente 1.25 pesos.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (25 de agosto de 2025), tuvo un descenso de 126.81 pesos, lo que representa un 3.16%.

Por otra parte, realizando el comparativo con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (25 de septiembre de 2024), se identificó una disminución de 258.17 pesos.

Y, en cuanto al precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, el decrecimiento fue de 527.89 pesos, que equivalen a un 11.97%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El precio del dólar en Colombia ha permanecido por debajo de los 3.900 pesos a lo largo de la semana. Los cambios día tras día han sido los siguientes:

  • Lunes 22 de septiembre: 3.891.19 pesos.
  • Martes 23 de septiembre: 3.852.16 pesos.
  • Miércoles 24 de septiembre: 3.844.47 pesos.
  • Jueves 25 de septiembre: 3.881.26 pesos.
