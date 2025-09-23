Precio del dólar hoy 23 de septiembre: ¡Cayó al nivel más bajo en más de un año!

El precio del dólar en Colombia inició la jornada del martes 23 de septiembre de 2025 con una leve caída que sorprendió a los mercados y a quienes siguen de cerca el comportamiento de la divisa.

La moneda estadounidense abrió en $3.845, lo que significó una baja de $7,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada en $3.852,16 por la Superintendencia Financiera.

De acuerdo con los primeros reportes, el dólar registró un precio mínimo de $3.844 y un máximo de $3.845, en operaciones que sumaron alrededor de US$500.000 en tan solo dos transacciones iniciales.

El dólar cae al nivel más bajo en más de un año

El comportamiento del dólar no solo se refleja en la apertura del día, sino también en su tendencia de las últimas semanas.

La cotización bajó $39,03 frente al cierre del lunes, lo que equivale a una disminución cercana al 1%. Con este movimiento, la divisa alcanzó su nivel más bajo en más de un año, desde el 24 de mayo de 2024.

Comparando con periodos anteriores, la TRM cayó un 7,33% ($304,73) frente al mismo día del año pasado y se redujo un 3,89% ($155,91) respecto al 23 de agosto de 2025. Estos números confirman la presión a la baja que ha venido presentando la moneda en el país.

¿Qué significa para los colombianos?

Para los hogares y empresas, un dólar más barato puede aliviar el costo de importaciones, viajes y pagos en el exterior. Sin embargo, también representa un reto para exportadores, quienes reciben menos ingresos en pesos por cada dólar.

El mercado seguirá atento a factores externos como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y la dinámica de los precios del petróleo, que históricamente han tenido un impacto en la cotización de la divisa en Colombia.