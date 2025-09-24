Dólar en Colombia alcanza precio no visto desde 2024: así se cotiza hoy, 24 de septiembre

El dólar en Colombia inició la jornada de este miércoles 24 de septiembre de 2025 con un leve repunte en el mercado cambiario.

La divisa abrió en $3.877,47, lo que representa un ascenso de $33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida en $3.844,47.

En las primeras operaciones, el dólar registró un precio mínimo de $3.874 y un máximo de $3.880, con 20 transacciones por un monto de US$7,5 millones, reflejando un comienzo dinámico en el mercado.

Comportamiento de la TRM en la jornada

Aunque el precio de apertura estuvo al alza, la TRM para este miércoles 24 de septiembre mostró un comportamiento a la baja.

El valor oficial cayó $7,69, equivalente a un descenso del 0,2% respecto al día anterior. Este ajuste llevó la tasa a su nivel más bajo en más de un año, desde el 24 de mayo de 2024.

De acuerdo con los registros, la TRM se redujo un 7,48% ($310,84) frente al mismo día del año pasado y un 4,08% ($163,6) en comparación con la misma fecha del mes anterior.

Panorama anual y tendencias

El comportamiento del dólar en lo corrido del año también refleja una tendencia a la baja. Frente al inicio de 2025, la moneda estadounidense ha perdido $564,68, lo que equivale a una caída del 12,81%.

La semana pasada, en comparación con el mismo día, la divisa también presentó una reducción del 0,96%, lo que evidencia un escenario estable con predominio de la disminución.

Expertos del sector financiero explican que esta dinámica responde a factores externos como la expectativa frente a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como al ingreso de capital extranjero en Colombia, que ha generado mayor oferta de dólares en el mercado.