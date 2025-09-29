CANAL RCN
Economía

Considerable cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:25 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 29 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.908.12 pesos. Eso significa que, respecto al viernes 26 de septiembre de 2025, que fue el último día de la semana pasada en el que cerró, siguió subiendo.

Y es que, según el registro histórico del precio del dólar en Colombia, el ascenso exacto, en comparación a la Tasa Representativa del viernes 26 de septiembre, fue de 9,25 pesos.

En medio de ese panorama, se prevé que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.830 pesos, mientras que el de venta se podría situar en 3.950 pesos.

No obstante, hay que tener en cuenta que se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.880 pesos para compra y 3.980 pesos venta.
  • Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.800 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025: estos son los datos que se deben tener en cuenta

El precio del dólar en Colombia, a diferencia del lunes de la semana pasada (22 de septiembre de 2025), subió 16.93 pesos, que representan un 0.44%.

Sin embargo, haciendo el comparativo con el mismo día del mes anterior (29 de agosto de 2025), se identificó un decrecimiento de 110.97 pesos.

Por otra parte, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (29 de septiembre de 2024), el descenso fue de 256.09 pesos, lo que equivale al 6.15%.

Y, mirando en retrospectiva el precio que el dólar registró en Colombia en el inicio del 2025, la disminución exacta ha sido de 501.03 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tarifas de apertura

Durante la semana pasada, el dólar se mantuvo por debajo de los 3.900 pesos. No obstante, en el fin de septiembre ha vuelto a repuntar.

Los cambios han sido los siguientes:

  • Miércoles 24 de septiembre de 2025: 3.844.47 pesos.
  • Jueves 25 de septiembre de 2025: 3.881.26 pesos.
  • Viernes 26 de septiembre de 2025: 3.898.87 pesos.
  • Sábado 27 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.
  • Domingo 28 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.
  • Lunes 29 de septiembre de 2025: 3.908.12 pesos.

 

