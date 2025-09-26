CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia hoy 26 de septiembre cayó frente a la TRM del 26 de septiembre

El dólar en Colombia abrió hoy, 26 de septiembre de 2025, a la baja en $3.891 frente a la TRM de $3.898. Conozca mínimos, máximos.

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:32 a. m.
El comportamiento del dólar en Colombia volvió a ser protagonista en los mercados financieros. Durante la apertura de este viernes 26 de septiembre de 2025, la divisa estadounidense inició la jornada a la baja, con un precio de $3.891,41, lo que representa una caída de $7,46 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para el día en $3.898,87.

De acuerdo con los primeros reportes de la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.885 y un máximo de $3.900, con un volumen negociado cercano a los US$3,7 millones en 11 transacciones.

TRM del dólar hoy en Colombia

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera para este viernes quedó en $3.898,87, nivel que representa el más alto en más de una semana, desde el pasado lunes 15 de septiembre.

En la comparación diaria, el dólar subió $17,61 frente al día anterior, lo que equivale a un aumento del 0,45 %. Frente al mismo día de la semana pasada, el incremento fue más leve: $6,42 o 0,16 %.

Sin embargo, el panorama cambia al analizar la evolución mensual y anual. Frente al mismo día de agosto, la divisa muestra una caída del 2,95 % (unos $118,57).

En lo corrido del año, el dólar acumula una fuerte reducción del 11,57 %, lo que equivale a más de $510. Comparado con el 26 de septiembre de 2024, la divisa también está más barata: ha bajado 7,01 %, equivalente a $293,87.

¿Qué significa este comportamiento?

Aunque el dólar repuntó en los últimos días, los analistas destacan que la moneda sigue mostrando una tendencia a la baja en 2025, pues sigue por debajo de los $3.900.000 en Colombia.

Para los colombianos, la variación se refleja en el costo de importaciones, turismo y ahorro en dólares.

