Economía

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 5 de enero de 2026, en medio de tensiones con EE. UU.

El dólar cerró con variaciones en Colombia este 5 de enero de 2026, en medio de tensiones con Estados Unidos y un mercado atento a los datos económicos clave.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 5 de enero de 2026, en medio de tensiones con EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 05 de 2026
02:26 p. m.
El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este lunes 5 de enero de 2026, en una jornada marcada por la volatilidad internacional y las tensiones económicas con Estados Unidos, luego de la advertencia de Donald Trump al pueblo colombiano.

Y es que durante la sesión, el dólar mostró un comportamiento mixto, pues aunque a nivel global se fortaleció frente a una cesta de monedas, en Colombia terminó cerrando a la baja este lunes 5 de enero.

Precio del dólar HOY en Colombia: así cerró el mercado este 5 de enero

De acuerdo con los datos oficiales, el dólar cerró la jornada en $3.770,42, lo que representó una caída de $20,35 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, fijada en $3.790,77.

Durante el día, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.732,60 y un máximo de $3.845, evidenciando una amplia banda de negociación, según el Diario La República.

En total, se realizaron 1.170 transacciones, con un volumen negociado cercano a los US$888 millones, una cifra que confirma el alto interés del mercado cambiario en este arranque de año, especialmente ante el ruido externo generado por la relación económica con Estados Unidos y las expectativas sobre su política monetaria.

Comportamiento de la TRM y balance frente a 2025

La TRM del lunes 5 de enero de 2026 se mantuvo inalterada frente al día anterior, ubicándose en $3.790,77. No obstante, al comparar con otros periodos, el balance deja varios datos clave para el análisis económico.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar aumentó 2,01%, es decir, $74,72. Comparado con el mes anterior, registró un alza más moderada del 0,87% ($32,85), mientras que frente al inicio del año subió 0,9% ($33,69).

El dato más llamativo aparece en la comparación anual, pues frente al 5 de enero de 2025, el dólar cayó 12,97%, lo que equivale a $564,74 menos.

Precio el dólar en Colombia en los primeros días de enero (TRM)

  • Jueves 1 de Enero 2026 - $3,757.08
  • Viernes 2 de Enero 2026 - $3,757.08
  • Sábado 3 de Enero 2026 - $3,790.77
  • Domingo 4 de Enero 2026 - $3,790.77
  • Lunes 5 de Enero 2026 - $3,790.77.
