¿Cómo inició el dólar en Colombia en 2026? Este es el precio de la divisa hoy 2 de enero

El precio del dólar en Colombia arrancó el viernes 2 de enero con movimientos que reflejan el pulso de los mercados internacionales y el arranque del 2026.

La divisa estadounidense comenzó el año marcada por la expectativa frente a nuevos datos económicos de Estados Unidos, claves para anticipar los próximos ajustes en las tasas de interés.

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de enero: así abrió el 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes quedó fijada en $3.757,08, valor con el que oficialmente abrió el dólar en Colombia en el primer día hábil del 2026.

Frente a la jornada anterior, la cotización se mantuvo en el mismo nivel, sin variaciones, marcando un inicio de año relativamente estable para el mercado cambiario local.

Durante la jornada previa, el dólar cerró al alza en $3.791,38, lo que representó una diferencia de $34,3 frente a la TRM vigente para hoy.

En las operaciones del día, la divisa estadounidense registró un mínimo de $3.765 y un máximo de $3.827, según el Diario La República, con 525 transacciones y un volumen negociado cercano a US$529 millones, cifras que evidencian una actividad sólida en el mercado.

¿Cómo se ha movido el dólar frente a otros periodos?

Al comparar el comportamiento del dólar en distintos plazos, el balance muestra señales mixtas. Frente al mismo día de la semana anterior, la moneda estadounidense aumentó un 1,35%, es decir, $50,14.

Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, la TRM se redujo un 0,72% (unos $27,35).

En la comparación anual, el dato más relevante es la caída frente al mismo día del año anterior, cuando el dólar estaba $652,07 más alto, lo que equivale a una disminución del 14,79%.