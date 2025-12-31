Así cerró el dólar en Colombia en 2025: atención al precio de la última cotización

El precio del dólar en Colombia cerró el 2025 con un balance favorable para el peso colombiano., pese a los movimientos de última hora en el mercado cambiario.

Este miércoles 31 de diciembre, último día hábil del año, la divisa estadounidense registró una leve subida frente a la jornada anterior, pero aun así terminó muy por debajo de los niveles con los que comenzó el año.

Durante los primeros meses de 2025, el dólar llegó a superar los $4.400. Sin embargo, con el paso de las semanas, la moneda estadounidense fue perdiendo fuerza, reflejando una tendencia de apreciación del peso que se mantuvo hasta el cierre del año.

Precio del dólar hoy 31 de diciembre de 2025 en Colombia

Según la cotización oficial, el precio del dólar en Colombia para el miércoles 31 de diciembre de 2025 fue de $3.757,08. Aunque frente al día anterior subió 50,11 pesos, lo que representa un aumento del 1,35 %, la divisa cerró el año claramente por debajo del umbral de los $3.800.

En comparación con el mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó un 0,06 %, equivalente a 2,4 pesos.

Frente al mes anterior, en cambio, se incrementó un 0,34 %, es decir, 12,65 pesos, reflejando la volatilidad típica del cierre de año.

Balance del dólar en Colombia durante todo el 2025

Más allá del comportamiento diario, el dato más relevante está en la comparación anual. Frente al inicio del 2025, el dólar bajó un 14,79 %, lo que equivale a 652,07 pesos menos.

La misma variación se registra al compararlo con el mismo día del año anterior, confirmando una caída significativa de la divisa en el balance anual.

Este comportamiento estuvo marcado por factores externos, expectativas económicas y movimientos de los mercados internacionales.

Así, aunque el dólar cerró el año con una leve alza diaria, el 2025 terminó siendo un año de clara depreciación del dólar frente al peso colombiano, una noticia que impacta directamente en inflación, importaciones y costos para los hogares.