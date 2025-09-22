El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 22 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por el Banco de la República en $3,891.19 pesos.

La cifra refleja un leve aumento frente a los últimos días, aunque la divisa continúa por debajo de la barrera de los $4,000 pesos, manteniendo una tendencia estable en el corto plazo.

De acuerdo con el emisor, esta tasa se mantuvo sin cambios respecto al día anterior, lo que indica cierta calma en los mercados cambiarios locales, pese a la volatilidad internacional.

Comportamiento del dólar frente a meses y años anteriores

Al comparar la cotización actual con periodos previos, se evidencia que el dólar ha mostrado un comportamiento a la baja en el mediano plazo:

Frente al mismo día del año pasado, el valor disminuyó un 6.39%, lo que equivale a $265.7 pesos menos.

En comparación con el mes anterior, la reducción es del 3.54%, es decir, $142.99 pesos.

Desde el inicio del 2025, la divisa acumula una caída del 11.75%, equivalente a $517.96 pesos.

Aunque estas cifras demuestran una disminución importante en el último año, en los últimos días se observa un repunte que mantiene la atención de analistas e inversionistas.

¿Qué significa este precio para la economía colombiana?

Para los importadores, la tasa actual es favorable, pues un dólar más bajo abarata el costo de las compras externas.

RELACIONADO Sorpresivo e inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025

Sin embargo, quienes dependen de las exportaciones o reciben remesas desde el exterior perciben un impacto en sus ingresos, ya que el cambio resulta menos beneficioso.

La recomendación de los expertos es seguir de cerca el comportamiento de la moneda en las próximas semanas, teniendo en cuenta la coyuntura económica global y las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en Estados Unidos, factores que influyen directamente en el valor del dólar en Colombia.