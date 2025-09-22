CANAL RCN
Economía

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre

El dólar en Colombia sigue en mínimos del 2025 y preocupa a los mercados. Conoce la TRM de hoy, 22 de septiembre, y su impacto en la economía.

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 22 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por el Banco de la República en $3,891.19 pesos.

La millonaria cuenta de la discordia: El freno que le cuesta 18 millones de dólares mensuales al país
RELACIONADO

La millonaria cuenta de la discordia: El freno que le cuesta 18 millones de dólares mensuales al país

La cifra refleja un leve aumento frente a los últimos días, aunque la divisa continúa por debajo de la barrera de los $4,000 pesos, manteniendo una tendencia estable en el corto plazo.

De acuerdo con el emisor, esta tasa se mantuvo sin cambios respecto al día anterior, lo que indica cierta calma en los mercados cambiarios locales, pese a la volatilidad internacional.

Comportamiento del dólar frente a meses y años anteriores

Al comparar la cotización actual con periodos previos, se evidencia que el dólar ha mostrado un comportamiento a la baja en el mediano plazo:

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más
RELACIONADO

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más

  • Frente al mismo día del año pasado, el valor disminuyó un 6.39%, lo que equivale a $265.7 pesos menos.
  • En comparación con el mes anterior, la reducción es del 3.54%, es decir, $142.99 pesos.
  • Desde el inicio del 2025, la divisa acumula una caída del 11.75%, equivalente a $517.96 pesos.

Aunque estas cifras demuestran una disminución importante en el último año, en los últimos días se observa un repunte que mantiene la atención de analistas e inversionistas.

¿Qué significa este precio para la economía colombiana?

Para los importadores, la tasa actual es favorable, pues un dólar más bajo abarata el costo de las compras externas.

Sorpresivo e inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Sorpresivo e inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025

Sin embargo, quienes dependen de las exportaciones o reciben remesas desde el exterior perciben un impacto en sus ingresos, ya que el cambio resulta menos beneficioso.

La recomendación de los expertos es seguir de cerca el comportamiento de la moneda en las próximas semanas, teniendo en cuenta la coyuntura económica global y las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en Estados Unidos, factores que influyen directamente en el valor del dólar en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Nuevas reglas para fintech en Colombia: así protegerán los datos de los usuarios

Alcaldía de Bogotá

Bogotanos podrán arrendar casas, locales y lotes del inventario distrital

Ministerio de Minas y Energía

La millonaria cuenta de la discordia: El freno que le cuesta 18 millones de dólares mensuales al país

Otras Noticias

Artistas

"Puedo quedar en silla de ruedas": Esperanza Gómez, con preocupación, habló de su estado de salud

Esperanza Gómez reveló que no solo ha sido diagnosticada con padecimientos emocionales, sino que también físicos.

Ministerio de Justicia

Primer revés al proyecto que busca judicializar a menores como adultos

A pesar de su rechazo inicial, el proyecto de ley puede continuar su curso en el Congreso.

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal