Resultado Super Astro Luna hoy 29 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy lunes 29 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 29 de septiembre: número ganador del último sorteo
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:59 p. m.
El sorteo del Super Astro Luna volvió a despertar la emoción de miles de colombianos la noche de este 29 de septiembre de 2025, quienes esperaban con ilusión la combinación ganadora de número y signo zodiacal.

Esta lotería, que mezcla el azar con la astrología, continúa siendo una de las favoritas en el país gracias a sus atractivos premios.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Luna de este lunes fue el número XXXX con el signo XXX.

Los apostadores que acertaron tanto al número de cuatro cifras como al signo del zodiaco podrán reclamar el premio mayor en los puntos autorizados. Quienes coincidieron parcialmente también tendrán derecho a premios secundarios según las condiciones de la lotería.

¿Cómo funciona Super Astro Luna y cómo reclamar?

El juego consiste en elegir un número de 0000 a 9999 y uno de los doce signos zodiacales. Si ambos coinciden con el sorteo oficial, el jugador gana el premio mayor; si acierta solo en uno de los dos, recibe un premio menor.

Para reclamar, es indispensable presentar el tiquete físico en buen estado en los puntos autorizados como Su Red o SuperGiros. También se recomienda verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales antes de realizar cualquier gestión de cobro.

Recordatorios para apostadores

Los organizadores recomiendan no doblar ni deteriorar el tiquete, ya que esto podría invalidar el premio. Además, es importante revisar las fechas límite para el reclamo y recordar que cada noche se realiza un nuevo sorteo, lo que brinda más oportunidades de ganar.

El Super Astro Luna sigue consolidándose como uno de los juegos de azar preferidos en Colombia, combinando la pasión por los números con la influencia del zodiaco.

